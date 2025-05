Après s’être loupé en 2021, le Sénégal retrouve les demi-finales du Mondial de beach soccer aujourd’hui, face au Bélarus. Une occasion rêvée pour les champions d’Afrique de marquer l’histoire, en se hissant pour la première fois en finale d’une Coupe du monde.

Le Sénégal s’est brillamment qualifié en demi-finales du Mondial de beach soccer 2025, en battant l’Italie au bout du suspense (4-3, ap). Les Lions du sable feront face au Bélarus en finale, ce samedi (14h).

Contre leur bourreau de 2024, les champions d’Afrique ne seront pas uniquement motivés par l’idée de prendre leur revanche. L’objectif de Al Seyni Ndiaye et de ses partenaires est clair : il s’agit de rendre toute l’Afrique fière en se hissant à une première finale de Coupe du monde.

La victoire sur le fil du Sénégal face à l’Italie (4-3 a.p.) a grandement participé au jeudi plein de dramaturgie et riche en sensations fortes qu’ont vécu les suiveurs de la Coupe du monde de beach soccer. Pour la deuxième fois de leur histoire après 2021, les hommes de Ngalla Sylla ont ainsi réussi l’exploit de se hisser en demi-finale, où il est vrai une figure familière les attend désormais : le Bélarus. Et forcément, il y aura dans l’air un parfum de revanche, comme l’a déclaré le capitaine Al Seyni Ndiaye.

En effet, lors de la phase de groupes de l’édition 2024, les hommes de Nico s’étaient déjà dressés devant le Sénégal en s’imposant 6-4. Cette fois, c’est un duel en plus haute altitude qui attend les deux formations.

«Homme du match» contre l’Italie, Mamour Diagne campe l’enjeu : «C’est une compétition dans laquelle on représente notre pays. On sait que la demi-finale, ce sera un match important et on veut vraiment aller en finale, il faudra de l’engagement et de la détermination. On va donner le maximum pour gagner le match.»

Duel de buteurs : Mamour Diagne-Ihar Bryshtsel

Il est vrai qu’en face, c’est un adversaire coriace, invaincu comme le Sénégal et qui a terminé 4e au Mondial de Dubaï, avec en son sein deux des meilleurs buteurs du tournoi : Ihar Bryshtsel (7 buts) et Anatoliy Ryabko (6 buts). D’ailleurs, l’intraitable Bryshtsel, avec ses 37 ans, a été le meilleur buteur du Mondial de Dubaï. Et il avait trouvé le chemin des filets par deux fois face au Sénégal.

Mais les hommes de Ngalla Sylla, malgré la suspension de Mandione Diagne, ont aussi leur sérial buteur, (Mamour Diagne, 4 buts). Et ils savent qu’ils jouent non seulement pour faire la fierté du Sénégal, mais aussi de toute l’Afrique. Ils ont conscience qu’ils ne sont plus qu’à deux rencontres d’offrir le tout premier sacre en Coupe du monde de beach soccer à leur continent.

En tout cas, pour l’une ou l’autre des deux formations, il y aura au sortir du duel d’aujourd’hui, une toute première finale mondiale. Que le spectacle commence !

