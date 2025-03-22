La Fédération sénégalaise de football a tout fait pour éviter aux Lions de jouer contre le Soudan en terre libyenne, par mesure de sécurité. Mais finalement la bataille de Benghazi aura bien lieu ce soir (19h Gmt), avec comme gros enjeu : la première place du Groupe B.

Benghazi, nous voilà ! C’est en effet ce soir (19h Gmt), dans la capitale libyenne, que le Soudan va «recevoir» le Sénégal, en match comptant pour la 5e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Un déplacement en terre libyenne que la Fédération sénégalaise de football a tout fait pour éviter, avançant des mesures de sécurité dans «un pays en guerre». Mais finalement la Fifa a confirmé le lieu du match, en donnant des assurances par rapport à la sécurité de la délégation sénégalaise.

Du coup, la bataille de Benghazi, entre Faucons de Jediane (10 pts) et Lions de la Teranga (8 pts), aura bien lieu, avec comme gros enjeu la première place du Groupe B. Un duel prévu ce soir (19h Gmt) et que les Soudanais voudraient remporter afin de sécuriser leur première place acquise de haute lutte. Le tout à travers une campagne qui a démarré par un match nul (1-1) face au Togo. Et très vite, les Faucons de Jediane ont montré leur solidité. A domicile, ils ont créé la sensation en s’imposant contre la Rd Congo (1-0). Ensuite, le Soudan a confirmé son excellent état de forme avec deux victoires à l’extérieur : 2-0 face à la Mauritanie et 3-0 contre le Soudan du Sud.

Après ces quatre journées, le Soudan occupe la 1ère place du Groupe B avec 10 points, 7 buts marqués et seulement 1 but encaissé. Un bilan remarquable qui relance totalement la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Côté sénégalais, les deux nuls concédés contre la Rd Congo et le Togo ont plombé le parcours de la bande à Sadio Mané, qui n’a plus droit à l’erreur dans une course palpitante à laquelle les Léopards se sont aussi invités, devenant co-leaders suite à leur succès (1-0) hier face au Soudan du Sud.

Boosté par sa qualification à la Can 2025, Kwesi Appiah reste confiant : «Le Sénégal est une grande équipe, mais nous avons prouvé que nous étions capables de rivaliser. Nous voulons continuer sur cette lancée», a-t-il affirmé aux médias locaux. Avec une défense solide, une attaque efficace et une confiance retrouvée, le Soudan s’affiche comme l’outsider numéro un du Groupe B. Mais face aux champions d’Afrique 2021, la tâche ne sera pas facile pour les Soudanais. Malgré l’absence de plusieurs éléments clés, Pape Thiaw tient son groupe en main, renforcé par de nouveaux binationaux, comme le virevoltant Assane Diao, dans un match où l’objectif, ce sont les 3 points. Et qui tombe au moment où les Léopards (co-leaders) ont fini de mettre la pression sur les deux mastodontes de la bataille de Benghazi.

wdiallo@lequotidien.sn