L’Equipe nationale des moins de 17 ans a terminé à la deuxième place du Groupe F. Tenus en échec hier par le Tadjikistan (1-1), les Lionceaux se qualifient tout de même pour les 16es de finale, après avoir fini la rencontre en infériorité numérique.

Par Woury DIALLO – En infériorité numérique face à la Croatie (1-1), lors de la première journée, les Lionceaux ont vécu quasiment le même scénario contre le Tadjikistan (1-1) hier lors de la dernière journée du Groupe F du Mondial U17, au Qatar. Les Lionceaux n’avaient pourtant besoin que d’une victoire, après s’être offert une promenade devant Cuba (9-0), pour finir en tête du Groupe et aborder la suite de la compétition avec plus de confiance. Malheureusement, les gamins du sélectionneur, Lamine Sané, se contenteront d’un dernier résultat nul pour clore la phase de Groupe, ce jeudi à l’Aspire Zone de Doha. Une rencontre qui avait pourtant très bien démarré pour la bande à Sidy Barhama Ndiaye qui a ouvert le score à la 37e minute. Auteur d’une belle campagne, le milieu de terrain de Diambars a été désigné homme du match.

Un début de match en total maîtrise, malgré les quelques changements opérés par le technicien sénégalais. Le portier des champions d’Afrique, Baba Camara, encore préféré à Assane Sarr, aura passé une première période tranquille sans être mis en danger. Les Lionceaux auraient pu se mettre à l’abri avant la pause, malheureusement, sans jamais y parvenir. Ils vont finir par payer leur manque d’agressivité et de lucidité en attaque puisque, sur un centre dans l’axe, Cheikh Thior offre l’opportunité à l’adversaire de revenir au score (59e mn), sur penalty, suite à une faute de main. Une faute qui sera confirmée par l’arbitre après vérification de la Var. Mehrubon Odilzoda remet les pendules à l’heure en transformant la sentence à la 60e minute. Un match qui semblait facile va finalement devenir subitement plus compliqué pour les Lionceaux qui ont failli sombrer après un sursaut d’orgueil des jeunes Tadjiks. Tranquille jusque-là, le portier des Lionceaux va finalement se montrer décisif sur deux actions dangereuses.

Les choses vont se compliquées davantage lorsqu’à la 70e mn, le pauvre Ibrahima Konté écope d’un rouge direct suite à faute sur un joueur adverse. En infériorité numérique une nouvelle fois dans cette compétition, les champions d’Afrique vont trouver les ressources pour revenir dans la partie. Après quelques changements opérés, à l’image de Séga Fall Mbodji, les Lionceaux terminent mieux et auraient pu arracher la victoire en fin de match. Malheureusement, malgré les nombreuses occasions dont une frappe sur le poteau dans les arrêts de jeu, les gamins de Lamine Sané se contenteront du point du nul et de la deuxième place du Groupe F. Surtout que, dans l’autre rencontre, la Croatie s’est offert, elle aussi, une balade face à Cuba (7-0).

Il reste désormais au staff technique de tirer les enseignements de la phase de Groupe afin de préparer la phase à élimination direction avec plus de sérénité.

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