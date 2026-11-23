Le Sénégal affronte Cuba cet après-midi pour le compte de la deuxième journée du Mondial U17 sur la pelouse de l’Aspire Zone à Doha. Après le nul contre la Croatie (1-1), les Lionceaux doivent s’imposer.

Après le nul face à la Croatie vendredi dernier (1-1), le Sénégal est en quête de son premier succès contre une sélection cubaine déjà dos au mur.

Le match est prévu aujourd’hui à 13h 30 Gmt. Une toute première opposition officielle entre le Sénégal et Cuba chez les moins de 17 ans. Les deux sélections ne sont jamais affrontées en compétition internationale. 2e ex æquo du Groupe F avec un point au compteur, le Sénégal a lancé son tournoi par un match nul courageux contre la Croatie (1-1), malgré une infériorité numérique avant la pause. Portés par une remarquable invincibilité sur ses cinq derniers matchs, ponctuée par trois qualifications aux tirs aux buts lors de la Can U17 face au Mali, au Maroc et à la Tanzanie, les Sénégalais affichent une solide résilience mentale.

Pour cette deuxième sortie, le sélectionneur des Lionceaux avait annoncé des changements, malgré le bon nul arraché face aux Croates.

«Ce n’est pas une question de remobiliser l’équipe. On va faire quelques changements parce que le début de ce Mondial me rappelle un peu notre premier match de la Can. (défaite 2-1 face à l’Afrique du Sud). On prend un peu la température, l’équipe sait à quoi s’attendre», avait souligné Lamine Sané.

A l’inverse des Lionceaux, les jeunes cubains ont perdu face au Tadjikistan (3-5). Ils effectuent leur retour dans le tournoi après 35 ans d’absence pour une troisième participation, après une première en 1989, puis en 1991. Eliminée à chaque fois en phase de groupes, l’Equipe cubaine aura à cœur de franchir un cap cette année.

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