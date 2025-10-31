Arrivés mercredi soir à Doha pour les besoins du Mondial U17, élargi pour la première fois à 48 équipes, les Lionceaux ont livré hier leur première séance d’entraînement en vue de leur première sortie, ce lundi, contre la Croatie. Justement, avant le début des choses sérieuses, une petite immersion dans le Groupe C, celui des gamins de Pape Ibrahima Faye, qu’ils partagent aussi avec le Costa Rica et les Emirats arabes unis.SENEGAL

Comment il s’est qualifié le Sénégal : quart-de-finaliste de la Coupe d’Afrique des nations U17

Participations précédentes : 2

Meilleur parcours en Coupe du monde U17 : huitième de finale (2019, 2023)

Sélectionneur : Pape Ibrahima Faye

Le joueur à suivre : Alwaly Camara

Nouveau venu dans l’équipe de Pape Ibrahima Faye, Alwaly Camara s’est illustré lors des deux derniers matchs amicaux disputés par le Sénégal contre le Maroc, champion d’Afrique U17 (0-0 et 2-2). Ce milieu offensif gaucher possède un toucher de balle soyeux et n’hésite pas à descendre d’un cran pour aider ses coéquipiers à construire le jeu. Son intelligence et sa qualité de passe pourraient s’avérer cruciales pour son équipe au Qatar.

CROATIE

Comment elle s’est qualifiée : meilleur deuxième des qualifications pour le Championnat d’Europe des moins de 17 ans

Participations précédentes : 3

Meilleur parcours en Coupe du monde U17 : Quart de finale (2015)

Sélectionneur : Marijan Budimir

Le joueur à suivre : Patrik Horvat

Patrik Horvat a largement contribué à la qualification de la Croatie pour Qatar 2025, en marquant des buts décisifs. Le jeune ailier a en effet trouvé le chemin des filets lors des succès contre les Pays-Bas, les Iles Féroé et la Slovaquie. Horvat, qui évolue au Dinamo Zagreb, va désormais tenter de rééditer ses belles performances sur la plus belle des scènes internationales.

COSTA RICA

Comment il s’est qualifié : vainqueur de groupe de qualification pour le Championnat de la Concacaf U17

Participations précédentes : 10

Meilleur parcours en Coupe du monde U17 : Quart de finale (2001, 2003, 2005, 2015)

Sélectionneur : Randall Row

Le joueur à suivre : Isaac Badilla

Isaac Badilla s’est illustré lors des qualifications au Mondial U17, en marquant notamment cinq buts qui ont permis au Costa Rica de décrocher sa place au Qatar. L’ailier droit apporte un plus indéniable à l’attaque de sa sélection, qui évolue généralement en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Badilla évolue dans son pays natal, à Alajuelense, et a fait ses débuts en équipe première en mars 2025.

EMIRATS ARABES UNIS

Comment le pays s’est qualifié : quart-de-finaliste de la Coupe d’Asie U-17

Participations précédentes : 3

Meilleur parcours en Coupe du monde U17 : Huitième de finale (2009)

Sélectionneur : Majed Salem Alzaabi

Le joueur à suivre : Mayed Adel

Attaquant puissant, Mayel Adel s’est illustré lors de la Coupe d’Asie U17, en marquant le premier but d’une victoire cruciale contre l’Australie, qui a permis à son équipe de se qualifier pour Qatar 2025. Le joueur d’Al-Nassr, qui admire la légende ivoirienne Didier Drogba, a également réalisé des performances exceptionnelles lors des Gulf Youth Games 2024, où il a terminé meilleur buteur du tournoi.

Avec fifa.com