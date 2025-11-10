Déjà un pied en 16es de finale du Mondial U17, le Sénégal a bien terminé le job en surclassant hier les Emirats arabes unis (5-0). Une qualification qui porte la marque de Bakary Sonko, auteur d’un triplé, et du gardien Vincent Gomis, qui réalise ainsi un 3e clean-sheet à l’issue du premier tour.Par Hyacinthe DIANDY –

Après un début réussi en matchs de poule dans ce Mondial qatari, avec un nul et une victoire, les Lionceaux U17 avaient à cœur de finir le job proprement. Ce qu’ils ont réussi hier en surclassant les Emirats arabes unis 5-0. Un large succès qui hisse les gamins de Pape Ibrahima Faye en 16es de finale et qui porte l’empreinte de Bakary Sonko, auteur d’un triplé (19e, 41e, 60e). Mais avant, c’est le capitaine Malick Cissé (14e) qui a ouvert le score sur penalty, avant que Victor Mendy (74e) ne scelle le sort du match. Grâce à ce deuxième succès de rang, le Sénégal termine en tête de son groupe et peut désormais viser plus haut.

La Croatie, qui termine deuxième du Groupe C, accompagne le Sénégal en 16es de finale pour avoir dominé le Costa Rica (3-1).

Bakary Sonko «Homme du match», Vincent Gomis «Monsieur clean-sheet»

Ce large succès (5-0) est un record pour le Sénégal en Coupe du monde, toutes catégories confondues. Un score historique signé Sonko avec son triplé, mais aussi grâce à un Vincent Gomis qui n’a pas encaissé de but durant ce premier tour du Mondial. Une grosse performance en phase de groupe que d’ailleurs le portier de Génération Foot avait réalisée lors de la dernière Can U17, confirmant ainsi les qualités de ce «Monsieur clean-sheet» qui ne cesse d’impressionner et qui s’offre du coup d’autres challenges pour la suite de cette compétition mondiale.

Premier de sa poule, après deux victoires et un nul, le Sénégal (7 pts+6) termine donc devant la Croatie (7 pts+5) grâce à une meilleure différence de buts. Les Lionceaux attendront avant de connaître leur adversaire en 16es de finale.

