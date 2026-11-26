La phase de groupes du Mondial U17 se termine, ce jeudi, pour les équipes des groupes E, F, G et H. Si le Mali ou l’Espagne peuvent aborder sereinement cet ultime rendez-vous du premier tour, étant déjà assurés de prendre part à la suite du tournoi, certaines formations ont encore des points à aller chercher pour valider leur présence en seizièmes de finale. C’est notamment le cas du Sénégal qui affronte le Tadjikistan, cet après-midi à 16h Gmt. Les deux équipes ont connu des fortunes bien différentes lors de la deuxième journée. Le Sénégal s’est imposé 9-0 contre Cuba, tandis que Tadjikistan s’est incliné 4-0 face à la Croatie. L’enjeu est cependant le même pour les deux sélections.

Celui qui l’emportera poursuivra assurément son aventure à Qatar 2026.

Dans l’autre rencontre du Groupe, la Croatie vise le même objectif contre une équipe cubaine déjà éliminée.

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