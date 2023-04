A un peu plus d’un mois de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se tiendra en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023, les pots pour le tirage au sort ont été dévoilés.

Alors que le tirage au sort du Mondial U20 aura lieu vendredi 21 avril à Zurich en Suisse, les compositions des quatre pots pour le tirage ont été dévoilées. Le Sénégal, la Gambie, le Nigeria et la Tunisie sont les quatre nations africaines qualifiées pour la compétition.

Le Sénégal, la part du lion

Dans le pot 1, celui des têtes de série, le Sénégal, récent vainqueur de la Can U20 en Egypte sans avoir encaissé le moindre but, se retrouve en compagnie du pays-hôte, l’Argentine, de l’Uruguay, de la France, de l’Italie et des Etats-Unis. Les Lionceaux peuvent donc espérer être relativement épargnés.

A défaut de se qualifier sur le terrain, la sélection argentine se fraie d’office une place de choix parmi les têtes de série, après avoir remporté l’attribution du Mondial à la dernière minute, en lieu et place de l’Indonésie. En effet, la sélection indonésienne a été disqualifiée par la Fifa en raison de son refus d’accueillir sur son sol la sélection d’Israël, sur fond de manifestations et de tensions diplomatiques.

La Gambie avec les petits poucets

Le troisième de la 22e édition de la Can U20, le Nigeria, occupe le pot 3 avec l’Ouzbékistan, le Japon, l’Irak, le Honduras et les Fidji en vertu de ses performances passées dans la compétition. Enfin, la Gambie, finaliste malheureuse en Egypte, doit se contenter du pot 4. Elle retrouve la Tunisie, qui a terminé quatrième de la Can U20, après sa défaite face au Nigeria (0-4) dans le match pour la troisième place, avec le Guatemala, la République Dominicaine, Israël et la Slovaquie. Ces deux sélections peuvent s’attendre à un tirage corsé. Notons enfin que, dans le pot 2, on retrouve l’Angleterre, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Equateur et la Colombie, qui ont de sérieux arguments pour la victoire finale le 11 juin 2023.

Afrik-foot

Compositions des pots

Pot 1 : Argentine, Uruguay, France, Sénégal, Italie, Usa. Pot 2 : Angleterre, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Brésil, Equateur, Colombie. Pot 3 : Nigeria, Ouzbékistan, Japon, Irak, Honduras, Fidji. Pot 4 : Guatemala, République Dominicaine, Gambie, Israël, Slovaquie, Tunisie