Par Cheikh CAMARA –

La préparation de la Ziarra Achoura 2025, une importante journée de rassemblement annuel (mobilisation forte) des jeunesses tidianes qui se tient au lendemain de la Tamkharite, le 10 du premier mois du nouvel an musulman, à Tivaouane, a fait l’objet d’une réunion du Comité départemental de développement (Cdd) présidée par le Préfet du département, Mamadou Guèye, avec, à ses côtés, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Habib Sy Ibn Cheikh Seydi Mansour Sy Borom Daradji.

Une rencontre qui a enregistré les assurances et engagements des services techniques de l’Etat, dans tous les domaines, pour la réussite de ce rendez-vous annuel initié par Serigne Mansour Sy Borom Daradji et qui vise à outiller la jeunesse tidiane et lui rappeler son rôle dans la pérennisation de l’héritage de Cheikh Al Seydi El Hadji Malick Sy, selon la Cellule Zawiya Tijaane. Serigne Moustapha Sy Al Amine a justifié le choix du thème de l’édition de cette année, «L’apport du soufisme dans la consolidation des valeurs morales», par la «montée des crises identitaires, la perte des repères et l’érosion des valeurs sociales».

Serigne Moustapha, qui a évoqué le sens donné à l’Achoura, correspondant au «jour où Dieu a accepté le repentir d’Adam», a rappelé que «le soufisme se présente comme une boussole spirituelle et éthique, incarnant un appel à l’intériorisation de la foi, à la culture du respect et à l’amour du prochain», avant d’inviter les jeunes Tidianes à «la discipline, au respect des consignes pour garantir un succès total de cette édition».

Une opportunité pour l’ensemble des acteurs administratifs, sécuritaires, sanitaires, techniques et religieux concernés d’échanger sur la coordination des actions à mener pour une organisation fluide, sécurisée, digne de ce grand rassemblement annuel. La Ziarra Achoura, une journée de prières, de méditation et de partage autour des valeurs de la voie tidiane, demeure un moment phare pour les jeunesses tidianes attendues des quatre coins du pays.

