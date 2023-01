«Morituri te salutent !», saluaient les gladiateurs à Rome, avant d’engager le combat. Sonko devrait apprendre aux jeunes, à qui il a demandé de se préparer à le défendre contre Adji Sarr, à mémoriser ce cri, quand il va donner le signal du Mortal Kombat, comme en février 2021. Combien faudra-t-il de morts pour que l’une des parties soit déclarée gagnante ? Macky Sall, de son côté, avait juré que le pays ne vivrait plus de situation similaire à celle-là. On verra qui aura la plus forte détermination.