Face à la menace de grève agitant la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), le ministre de l’Energie et du pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, lance un appel à la retenue. Lors d’un point de presse consacré au climat social, le tutélaire a exhorté les syndicats à suspendre tout mouvement d’humeur dans l’attente de la décision présidentielle concernant le paiement de la prime de résultats. Au cœur du litige : une demande d’augmentation transmise au chef de l’Etat par le Conseil d’administration de l’entreprise pour récompenser les performances réalisées.

Si les services de la Présidence ont émis des réserves techniques et financières sur l’opportunité de ce versement cette année, des concertations approfondies ont permis d’aboutir à un consensus sur les montants et les modalités. «Les conclusions ont été transmises au président de la République, seul habilité à prendre la décision finale», a précisé le ministre, rappelant que l’arbitrage présidentiel ne saurait être soumis à un délai contraint. La réponse n’étant pas négative, l’autorité doit disposer du temps nécessaire pour trancher.

Dans un contexte sous tension, marqué par les récentes perturbations d’électricité en septembre, M. Diouf en appelle à la responsabilité collective. A l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, l’urgence demeure la continuité du service public et la préservation de la paix sociale.