Le médecin-Colonel Mouha­madou Mansour Fall, chef du Service de réanimation chirurgicale et de l’Unité des brûlés de l’hôpital Principal de Dakar, trouve que la construction du Centre des grands brûlés va contribuer à faire baisser le taux de mortalité chez les victimes de brûlures. «Le Sénégal est dans la zone Oms de l’Afrique où on a un taux de mortalité global entre 5 et 8 pour 100 000 habitants. Notre taux de mortalité hospitalière actuellement au Sénégal varie entre 27 et 45% selon les hôpitaux. Avec l’avènement de ce centre, on pourra arriver à un taux de mortalité inférieur à 5%», renseigne le médecin-Colonel, qui était venu à la séance de présentation du projet de construction du Centre des grands brûlés à travers la Fondation Senelec. «Comme les chiffres sont très difficiles à déterminer, on peut retenir au Sénégal autour de 25 mille brûlés par an, toutes catégories confondues, avec des nécessités de soins hospitaliers pour 10 mille cas et des nécessités de prise en charge en milieu spécialisé, donc qui ont besoin de réanimation et de soins, autour de 1000 cas par an, avec en majorité des enfants», renchérit le médecin-Colonel Mouhamadou Mansour Fall. La construction de ce centre va tripler la capacité d’accueil en termes de prise en charge des brû­lés. «Le projet est crucial parce qu’on note un vécu difficile des accidentés et des traumatisés victimes de brûlures dans ce pays, malgré tous les efforts consentis dans les hôpitaux en général, particulièrement à l’hôpital Principal, où malgré les mesures d’adaptation et de réaménagement qui nous ont permis de diminuer le taux de mortalité hospitalière des brûlures graves, on est arrivé à un stade où on a plafonné, et il nous faut ce projet qui va augmenter la capacité d’admission, l’offre litière. D’une unité de traitement de brûlures de trois lits, on va passer à un Centre de traitement de brûlures de 40 lits, 20 lits de réanimation et 20 lits de chirurgie plastique, ça c’est assez important parce que ça va infléchir sur le devenir, le pronostic de nos patients», fait savoir le médecin-Colonel.

