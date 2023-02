Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole de Touba, est sorti pour s’indigner des événements politiques violents qui ont lieu dans la ville sainte. L’interdiction du meeting du parti Pastef à Mbacké a été le prétexte pour saccager certains biens privés. Pour le porte-parole de Touba, ces événements vont à l’encontre des enseignements de Serigne Touba. Mais pour le coordonnateur adjoint du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), «la sacralité de Touba n’a pas été violée. Le Préfet, connaissant la sensibilité des lieux, et au vu du contexte sociopolitique du pays, aurait dû autoriser la manifestation. Les arguments qu’il a soulevés pour motiver l’interdiction étaient trop légers». Moussa Kane, invité du Jury du dimanche, s’est interrogé sur les moyens déployés pour réprimer les manifestations. «Ce que l’Etat mobilise quand il interdit les manifestations, la moitié suffit pour les encadrer. Il faut de la maturité, surtout au niveau de l’autorité centrale», a-t-il déclaré.

Revenant sur les arrestations de Mamadou Niang et Massata Samb, reconnus coupables de coups et blessures et condamnés à 6 mois de prison pour avoir frappé leur collègue, Moussa Kane a fait une confidence. «Lorsqu’on est allé voir la première femme de Mamadou Niang, qui était en état de grossesse très avancé, elle nous a expliqué que les Forces de l’ordre ont abusé d’elle. C’est extrêmement grave, parce qu’ils pensaient que le député était chez lui. Ils ont même réveillé les enfants en pleine nuit et brutalisé une femme en état de grossesse», a-t-il informé. Dans la même logique, Moussa Kane a estimé que si le président de l’Assemblée nationale avait joué son rôle, le problème aurait pu avoir une autre issue.

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn