Moustapha Diop, placé sous mandat de dépôt hier pour un supposé détournement de deniers publics à hauteur de 930 millions F dans le cadre des fonds Covid-19, est la seule figure de l’ancien régime à se retrouver face à deux procédures qui ont nécessité une double levée de son immunité parlementaire.

C’est un enchaînement de mandats de dépôt sur la tête des anciens ministres poursuivis dans le cadre des fonds Covid-19. Après Sophie Gladima Siby, l’ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, a été écroué après sa comparution devant la Commission d’instruction de la Haute cour de Justice. Il est poursuivi pour détournement supposé de deniers publics portant sur 930 millions de F Cfa, lié à la confection de lot de masques dans le cadre de la prise en charge de la pandémie.

Le maire de Louga rejoint en prison Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’administration générale et de l’équipement (Dage) de son ministère, inculpée pour les mêmes faits par le juge du 2e Cabinet du Tribunal de Dakar. Flanqué de ses avocats dont Me Baboucar Cissé, il a soutenu que tous les masques ont été livrés, en présentant des justifications. Même le juge l’a interpellé sur un manquant de 3 millions d’exemplaires sur une commande de l’ordre de 6, 25 millions de masques. Devant la Commission d’instruction, ses conseils ont plaidé pour une liberté provisoire sous bracelet électronique, en comptant sur une consignation solidaire, car l’un des fournisseurs a déjà cautionné les montants incriminés. Il a évidemment rejeté la requête de Moustapha Diop. Ce qui lui a ouvert les portes de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Me Baboucar Cissé a dénoncé un «règlement de comptes politique» contre son client. Il dit : «c’est une mesure qui ne me surprend pas. A notre arrivée, ce matin (hier), les agents pénitentiaires étaient déjà positionnés devant le bureau du président de la Cour d’appel (président de la Commission d’instruction de la Haute cour de justice). Et nous avons compris que la messe était déjà dite», déplore la robe noire sur la Rfm.

Après IMF et Ndèye Saly Diop Dieng, qui ont bénéficié respectivement d’une liberté provisoire sous bracelet et consignation, puis Sophie Gladima Siby et Moustapha Diop, envoyés en prison, c’est au tour de Mansour Faye d’entrer en scène. Va-t-il subir le même sort, après qu’il a annoncé publiquement qu’il n’allait pas consigner aussi dans ce dossier ?