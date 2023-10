La situation que vit le leader du parti dissous Pastef, à l’Hôpital Principal, a été évoquée par le guide des Moustarchidines, hier, au Champ des courses de Tivaouane. Serigne Moustapha Sy a indiqué devant l’assistance qu’Ousmane Sonko a eu à simuler un état comateux pour ne pas échanger avec certains leaders de sa coalition Yewwi askan wi. Le marabout considère aussi le candidat Amadou Ba comme l’incarnation du 3ème mandat du Président macky Sall.

Par Cheikh CAMARA – L’édition 2023 du Gamou annuel du Dahiratoul moustarchidine wal moustarchidate (Dmwm), au Champ de courses de Tivaouane, a été une occasion pour Serigne Mousta-pha Sy Al Makhtoum, de parler du chef du parti dissous, Pastef. Le responsable moral des Moustarchidines révèle avoir «discuté de beaucoup de choses avec le leader de Pastef avant son arrestation», que «ce dernier a parfois simulé un état comateux au Pavillon spécial de l’Hôpital Principal pour ne pas recevoir et s’entretenir avec certains leaders de la coalition Yewwi askan wi». Parce que, confie-t-il : «tout ce qui devait être dit, nous en avons déjà discuté lui et moi avant. C’est pourquoi quand certains venaient pour le voir, il simulait une crise et les médecins venaient dire aux visiteurs qu’il ne pourrait recevoir personne».

Le guide religieux fait savoir qu’il ne sera pas candidat à la prochaine Présidentielle com-me le souhaitent nombre de citoyens et plusieurs de ses fidèles. Mais, toutefois, il demande à son parti, le Pur, de «s’organiser et de se tenir prêt». Le marabout dit avoir «tout remis entre les mains du coordonnateur Cheikh Tidiane Youm et de son fils Cheikh Tidiane Sy ‘’Capitaine’’». Il a promis de «donner les orientations à appliquer dans les prochains jours».

«Amadou Ba est le 3ème mandat de Macky»

Serigne Moustapha révèle s’être opposé à la visite des responsables de Yewwi askaan wi (Yaw) auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacr Sy Mansour, avec qui il n’a du tout pas été tendre. «Il (le Khalife) a déjà pris parti pour Amadou Ba, mais on verra», prévient le marabout devant des milliers de fidèles-talibés. Le guide des Moustarchidines s’est d’abord démarqué de la «prophétie» du Khalife général des Tidianes soutenant qu’«Amadou Ba sera le futur Président du Sénégal». Il a rappelé que «dans les autres foyers religieux, l’accueil était correct, mais à Tivaouane, c’est comme si on était dans un meeting politique. Maintenant comme ils ont déjà désigné leur Président, attendons de voir ce que Dieu décidera».

Il invite ses fidèles à «se tenir prêts pour la Présidentielle

Le responsable moral des Moustarchidines qui n’a pas dérogé à la règle, n’a pas perdu une seule minute pour demander à ses fidèles à «se tenir prêts pour la Présidentielle du 25 février 2024». Aussi d’indiquer qu’«il y a plusieurs actes posés par le régime en place pour bloquer Ousmane Son-ko», mais, rassure-t-il, «ils ne savent pas que je peux porter Ousmane Sonko».

Le Gamou a été une occasion pour le guide des Moustarchidines de revenir largement sur «la situation politique du pays», mais aussi et surtout sur ses «relation avec le Khallife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké». Mais aussi de porter à la connaissance de l’assis-tance ceci : «Ils ont attendu vers 23 heures pour appeler et dire que le Premier ministre a envoyé deux vaches et deux chameaux. Avec tout ce beau monde, à quoi cela va nous servir ? Mais nous, nous n’avons pas besoin de ce cadeau. Avec tout ce monde qu’allons-nous en faire ? Est-ce qu’ils ont parlé des cadeaux de l’autre camp ? Ces présents, on n’en a vraiment pas besoin. Ils n’ont rien fait de ce qu’ils nous ont promis et sont prêts à nous attaquer. Nous aussi, nous sommes prêts à la confrontation. Mais avant d’en arriver là, je me ferai le devoir d’aller parler avec Serigne Mountakha, car je n’ai que lui comme allié. Il est tellement sincère, tellement ouvert. Raison pour laquelle je me confesse à lui, à chaque occasion.» Le président du parti Pur, révélera : «C‘est moi, qui me suis catégoriquement opposé à la visite des leaders de Yewwi au Khalife général de Tivaouane.» Il pense que «le Khalife a déjà pris parti pour Amadou Ba». Mais, prévient-il toutefois, «on verra».

Serigne Moustapha a, par ailleurs, demandé à l’assistance : «Pourquoi chercher l’électorat de Ousmane Sonko alors que j’en ai suffisamment ?». Le guide spirituel des Moustar-chidines fera remarquer «connaitre bien (son) électorat, qui est suffisamment étoffé pour être déterminant dans une élection». «Pourquoi donc chercherai-je celui du leader du Pastef ? S’il n’a pas besoin du mien, je n’aurais pas besoin du sien», soutient Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, en réponse à ceux qui pensent qu’«il fait la pêche à l’électorat de Sonko».

Correspondant