La hausse annoncée des salaires dans le secteur des collectivités territoriales va paralyser les mairies à cause sans doute de l’impact sur les finances des structures. Après Ziguinchor, la mairie de Thiès est secouée par un mouvement d’humeur des travailleurs qui demandent l’application de la mesure.

Par Cheikh CAMARA – Les travailleurs de la mairie-ville de Thiès, membres du Syndicat national des travailleurs des collectivités locales du Sénégal (Sntcls) affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), arborant tous des brassards rouges, ont observé un arrêt de travail suivi d’un sit-in, ce mercredi 12 avril 2023, pour exiger «l’effectivité de la hausse des salaires», en plus d’alerter et de dénoncer «le mutisme du premier magistrat de la cité, Dr Babacar Diop». Lequel annonce une audience, ce mardi 18 avril 2023, avec les travailleurs.

La non-application de l’augmentation de leurs salaires, par l’édile de la Cité du Rail, Dr Babacar Diop, a fait sortir de ses gonds le Collectif des agents de la mairie de la ville de Thiès. Mouhamadou Ndiaye, porte-parole du Syndicat des travailleurs de la mairie-ville de Thiès, rappelle que, «par lettre circulaire en date du 24 février 2023, l’Etat du Sénégal, à travers son ministère chargé des Collectivités territoriales, demande aux maires et présidents de Conseil départemental, l’application immédiate des augmentations de salaire conformément à l’article 29 de la loi no2011-08 du 30 mars 2011, relatif au statut général des agents des collectivités territoriales». Forts de cela, ces travailleurs disent «avoir adressé successivement deux demandes d’audience à l’autorité pour discuter des mécanismes exécutoires de l’effectivité urgente de ladite circulaire». Et toutefois, de regretter : «Le maire de la ville, jusque-là, fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires. Ce qui plonge les travailleurs dans l’amertume et l’incertitude. La désolation s’est emparée des travailleurs qui, jour après jour, perdent des acquis et voient leurs droits restreints.»

Face à «ces abus et ce manque de sensibilité que subissent les vaillants travailleurs municipaux que nous sommes, nous aurons tort de sombrer dans l’inertie», estiment Mouhamadou Ndiaye et ses camarades, qui promettent d’«agir» pour «ne point compromettre notre dignité, pour assumer notre responsabilité historique et morale». En tout état de cause, les travailleurs de la mairie-ville de Thiès se veulent catégoriques : «Nous ne comptons pas rester les bras croisés face à l’injustice. Nous ne nous soumettons pas à l’arbitraire parce que nos droits sont bafoués.» Aussi d’appeler le maire Babacar Diop à «écouter la voix de la sagesse», à se rappeler que «quand l’injustice à toutes les audaces, la justice doit avoir tout le courage pour faire face». Il en est de même pour l’Etat du Sénégal, à qui Mouhamadou Ndiaye et ses camarades demandent de «renforcer son engagement par des garanties plus concrètes en accompagnant les collectivités territoriales dans l’effectivité des augmentations de salaire pour tous».

Le Collectif des agents municipaux de la ville de Thiès se dit «obligé d’agir en conséquence si, au sortir de ce sit-in, les autorités susvisées ne réagissent pas concrètement en signant l’acte d’effectivité des augmentations de salaire dans les meilleurs délais».

