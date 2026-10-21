Alors que des préavis de grève et des mouvements sociaux sont annoncés pour les trois prochains jours, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la fourniture en électricité sur l’ensemble du territoire.

Pas de tension sur la fourniture d’électricité ? Dans un communiqué, la Direction générale de la Senelec a tenu à rassurer l’opinion publique et sa clientèle face aux perturbations potentielles liées au mot d’ordre de grève des 21, 22 et 23 octobre. L’entreprise assure que «toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d’assurer la continuité et la qualité du service public de l’électricité». Elle précise que l’ensemble de ses services compétents restent pleinement mobilisés sur le terrain pour garantir aux populations un approvisionnement électrique dans les meilleures conditions possibles.

Tout en réaffirmant sa mission de service public, la Senelec rappelle son attachement au dialogue social constructif, indiquant rester «à l’écoute de ses travailleurs et à la recherche de solutions concertées, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur».