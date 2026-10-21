Par Ndèye NDIAYE – Le président du mouvement «Ande Soukali Fatick», Abdou Assef, a été honoré ce samedi par la section féminine de sa structure, lors d’une cérémonie de «Sargal» organisée au quartier Darou Salam. A travers cette initiative, ces militantes ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur leader, qu’elles souhaitent voir briguer la mairie de Fatick lors des prochaines élections locales.

Le quartier Darou Salam a refusé du monde à l’occasion de cette mobilisation en l’honneur de Abdou Assef. Prenant la parole, la Coordinatrice des femmes du mouvement, Patricia Yandé Ndiaye, est revenue sur les motivations d’un tel hommage : «Notre leader mérite amplement d’être honoré. Il est constamment aux côtés des populations et nous accompagne dans toutes nos activités», a-t-elle déclaré.

Patricia Yandé Ndiaye a également réitéré la volonté des femmes de porter la candidature de leur président à la tête de la municipalité : «il est notre candidat pour les prochaines élections locales. Nous voulons le porter jusqu’à la mairie de Fatick. Il est temps de changer d’équipe municipale. Tout est à l’arrêt, d’où la nécessité d’élire un nouveau maire», a-t-elle martelé.

Sensible à cette marque de reconnaissance, Abdou Assef a magnifié le geste des femmes de son mouvement avant de se prononcer sur la situation locale. Sans nommer directement l’équipe en place, il a dressé un constat critique de la gestion actuelle : «Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Cependant, nous faisons tous le même constat : rien ne fonctionne à Fatick», a-t-il affirmé.

Poursuivant son discours, le leader politique a invité les populations à faire le choix du changement en élisant un maire capable de répondre concrètement aux aspirations des Fatickois.

Correspondante