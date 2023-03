Comment inciter les élèves à promouvoir le civisme ? La question a fait l’objet d’un panel organisé au Musée des civilisations noires à l’intention des élèves de l’inspection d’Académie de Dakar. Le ministère de l’Education nationale, à travers la Direction de l’enseignement moyen-secondaire général (Demsg), a profité de l’occasion pour amener les participants à lutter contre les pratiques inciviques et sensibiliser le public sur les conséquences qu’elles engendrent.

Par Badé SECK – L’amphithéâtre du Musée des civilisations noires a été transformé en salle pédagogique. Sur place, deux leçons magistrales portant sur la sensibilisation à l’incivisme à l’intention des élèves. L’initiative est de la Direction de l’enseignement moyen-secondaire gé­néral du ministère de l’Edu­cation nationale. Selon le Directeur de l’enseignement moyen-secondaire (Demsg) au ministère de l’Education nationale, «l’activité de sensibilisation est un devoir, car l’ampleur du défi se constate à travers l’érosion de la conscience citoyenne et démocratique qui touche autant aux valeurs qu’aux règles de vie en société les plus élémentaires». C’est pourquoi, indique Papa Kandji, dans le cadre du Paquet, l’option est d’aller vers un système d’éducation et de formation qui, dans une perspective transformationnelle globale, s’est donné pour mission d’œuvrer pour un «modèle social inclusif où règnent l’Etat de Droit, la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des libertés et droits humains fondamentaux, la participation citoyenne, la coopération et la solidarité, la justice sociale et le développement axé sur l’humain, la préservation de l’environnement, l’esprit de tolérance et de paix», entre autres.

Lors de ce panel, deux thématiques ont été développées : d’abord le phénomène de l’incivisme et causes, manifestations et solutions et civisme et vivre-ensemble, ensuite de l’école à la ville. Le Demsg explique la pertinence du thème : «Nous vivons dans un contexte marqué par quelques bouleversements relatifs à la faiblesse, chez bon nombre de citoyens, du sens de l’Etat et des institutions républicaines, à la dégradation de l’environnement, notamment urbain, du fait d’une indiscipline généralisée, au développement de la corruption et la dégradation des mœurs, à la persistance des intolérances d’ordres politique, ethnique et religieux, au développement du banditisme et de la délinquance juvénile.» Pour Papa Kandji, «ces maux qui affectent profondément notre Nation, nous imposent d’autres alternatives en matière d’enseignements/apprentissages pour permettre à nos élèves d’acquérir un esprit patriotique et de respect des valeurs de civisme, de solidarité et d’ouverture». Il explique : «C’est dire qu’il est impérieux de travailler ensemble, dans le cadre d’initiatives comme «La galerie de l’incivisme», à renforcer la sensibilisation contre les pratiques inciviques dans la communauté, particulièrement dans nos écoles et établissements scolaires, pour inverser la tendance et promouvoir le civisme dans nos activités de tous les jours.»

La conférence a été un riche moment d’échanges entre les panelistes et les élèves. Elle a permis d’analyser en profondeur le phénomène de l’incivisme avec ses conséquences négatives sur la société entière. C’est aussi une occasion de dégager des perspectives pour mieux assurer la formation du citoyen modèle.

Les élèves, qui ont suivi avec intérêt les présentations, s’engagent à être les relais pour promouvoir un comportement civique. Le directeur de l’En­seignement moyen-secondaire général a invité tous les inspecteurs d’Académie à multiplier les initiatives de leurs circonscriptions.

