Pour la troisième édition du festival «Au Tour des Cordes» qu’organise le virtuose de la kora Ablaye Cissokho à Saint-Louis, les 27, 28 et 29 octobre 2023, c’est la chanteuse malienne Fatoumata Diawara qui sera la tête d’affiche, annoncent les organisateurs.

La troisième édition du festival «Au Tour des Cordes» est prévue à Saint-Louis du Sénégal les 27, 28 et 29 octobre 2023. Pour cette nouvelle édition qui s'annonce, l'initiateur du festival, le musicien et koriste Ablaye Cissokho, annonce que la tête d'affiche viendra du Mali.

Il s’agit de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara.

«Chanteuse, compositrice, comédienne, Fatoumata Dia-wara dresse, à travers sa musique, un pont entre les traditions musicales de son pays et les sonorités et rythmes du reste du monde, utilisant son art, ses mélodies, ses messages comme des outils de transmission d’une identité et de combat pour la cause de la femme, de l’humain en général. Elle a collaboré avec de grands noms de la musique, du théâtre et du cinéma : Cheik Fantamady Camara, Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Abderrahmane Sissako, Angé-lique Kidjo, Philippe Godeau, Disclosure, Lauryn Hill…», informe dans un communiqué de presse, l’organisation du festival. Comme pour les précédentes éditions, la prochaine va mettre en scène des artistes venus du monde entier pour «célébrer la musique et le patrimoine culturel à travers la voix humaine et les instruments à cordes traditionnelles et modernes».

Ablaye Cissokho propose ainsi «une programmation musicale éclectique toujours dans le sillage de son concept de départ : offrir des moments uniques dans des espaces ouverts à connotation historique». Ainsi l’affiche est aussi composée de Duo Eliza Vellia et Annabelle, exploratrices des territoires musicaux de la Grèce, l’Ensemble Hakan Güngör et ses sonorités turques, le violoncelliste Mathieu Saglio et son Quartet, Manuel Heredia/El Berenjeno, venus d’Espagne, Adriano Viterbini, guitariste d’Italie, le duo sénégalais Doudou Diassy et Elisabeth Diédhiou, Moritz Weiss Klezmer Trio, originaire d’Autriche.

Tous ces artistes vont faire voyager les festivaliers le temps d’un week-end sur le fleuve des découvertes et des émotions, souligne le communiqué. En effet, le festival «Au Tour des Cordes» allie à la musique, la valorisation du patrimoine historique de la vieille ville de Saint-Louis. «Lieu du dialogue des cultures et des musiques traditionnelles, le festival réunit encore cette année des artistes pour participer au travail de mémoire et de sauvegarde des patrimoines historiques et culturels», soulignent ses organisateurs. En plus des concerts, «Au Tour des Cordes» proposera aussi des résidences et des ateliers, des masterclass, «qui confirment sa vocation de lieu de rencontres et de brassage des cultures». Et pendant trois jours, ces belles prestations se feront entre les scènes Habib Faye du Lycée Ameth Fall, Mabousso Thiam de l’Ecole Abdou Diouf et celle du grand jardin de l’Institut français.

