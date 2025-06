40 ans de carrière musicale, ça se célèbre. Et la chanteuse Coumba Gawlo Seck compte bien mettre les petits plats dans les grands pour cette célébration. Une série d’animations est ainsi prévue au Sénégal et dans les autres pays d’Afrique. Point de départ des festivités, l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, le 7 décembre prochain, avec un méga concert. Par Amadou MBODJI –

40 ans de carrière musicale ! Coumba Gawlo Seck compte bien marquer d’une pierre blanche ce moment. Le 7 dé­cembre prochain, c’est l’esplanade du Grand Théâtre qui va accueillir le concert prévu à cet effet. En conférence de presse ce lundi, Coumba Gawlo a invité ses fans à venir vivre les temps forts de la célébration avec un méga concert. Des chanteurs, comme le Guinéen Sékouba Bambino, seront parmi les invités, affirme Gawlo, qui annonce une série d’animations dans plusieurs pays d’Afrique comme la Gambie le 14 décembre, le Maroc le 21 décembre, Dakar à nouveau le 25 décembre, la Côte d’Ivoire le 28 décembre. La boucle sera bouclée à Dakar le 31 décembre.

Une histoire familiale

Revenant sur les moments marquants de ses quatre décennies de carrière musicale, elle dit avoir connu la joie, mais aussi des épreuves. «De 1986 à nos jours, que de chemin parcouru ! Que d’efforts consentis et d’immenses moments de partage, de communion vécus, de moments de satisfaction et de succès, mais aussi de défis et d’épreuves», souligne Coumba Gawlo Seck. Saluant la mémoire de Aziz Dabala et de Samba Mballo du groupe Gélongal avec qui elle a collaboré et partagé des «moments forts», Coumba Gawlo Seck en tire des leçons aussi. «Ces épreuves nous confortent dans notre foi en Dieu, Maître de notre destin. Cette foi qui nous a permis de faire face à cette période de retrait de la scène musicale due à une extinction de voix», rappelle l’artiste, qui dit avoir surmonté cette période difficile de sa vie musicale grâce à Dieu. «Et par la volonté divine, la foi et la détermination de transformer les contraintes en opportunités, mais aussi la compassion et la solidarité au Sénégal, en Afrique et dans le monde, j’ai vécu cette épreuve, que nous avons traversée ensemble, et retrouvé la scène musicale au Musée des civilisations noires le 13 mai 2023. Ce fut assurément un des temps forts de cette carrière de 40 ans», déclare l’autrice de Amadou et ambassadrice du Grand Théâtre. «La chanson et moi, c’est une longue histoire de famille, de passion, de choix d’un métier pour lequel j’ai été éduquée et préparée», enchaîne Coumba Gawlo. Remontant le temps, elle se souvient : «A 7 ans déjà, j’accompagnais ma mère Adja Fatou Kiné Mbaay à des cérémonies auxquelles ses prestations de chanteuse étaient sollicitées. J’étais déjà passionnée de chant. Et à l’âge de 14 ans, j’ai remporté le Concours national des jeunes créateurs en 1986 en interprétant la chanson Soweto», se souvient le double disque d’or au riche répertoire. «Je rends grâce à Dieu de m’avoir donné le courage et l’opportunité de faire ce parcours pas si facile», raconte la Diva, qui a rendu un vibrant hommage à son père, feu Laye Bamba Seck, qui a écrit la chanson Soweto au plus fort de l’apartheid en Afrique Sud.

Elle a confondu dans ses remerciements ceux qui ont contribué à la réussite de sa carrière musicale dont Robert Lahoud, son premier producteur, ainsi que Ibrahima Sylla de Syllard production, Gélongal, ses musiciens et techniciens, sa famille et ses proches, entre autres. Comme elle y invite dans sa nouvelle chanson Toc Toc, la prochaine décennie de Coumba Gawlo dans la musique s’ouvre par une nouvelle aventure.

ambodji@lequotidien.sn