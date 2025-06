Les rideaux sont tombés sur la 33e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. A l’heure du bilan, Idriss Benjelloun, president de l’association Saint-Louis Jazz peut afficher le sourire.

Par Malick GAYE – Les rideaux sont tombés sur la 33e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. A l’heure du bilan, l’association Saint-Louis Jazz peut afficher le sourire. En effet, elle va bénéficier de plus de moyens financiers dès la prochaine édition. C’est ce que la Directrice générale de la Bicis a annoncé lors de la conférence de presse marquant la clôture des 4 jours de festivités. «Nous souhaitons maintenir ce partenariat et l’agrandir avec d’autres sociétés. Cette année par exemple, nous sommes venus avec les filiales assurances du Groupe Sunu. Il y a une entreprise très importante au Sénégal avec laquelle, si tout va comme on le souhaite, nous allons faire un partenariat l’année prochaine, et cela permettra, entre autres, d’augmenter la subvention», a annoncé Ndèye Coumba Aw devant le président de l’association Saint-Louis Jazz.

Idriss Benjelloun s’est réjoui de cette annonce et a affirmé que cela va permettre au festival de continuer à grandir. «On est tout au début, mais vous allez voir, dans les années à venir, des projets ambitieux seront mis en place. Aujourd’hui, on s’inscrit dans la formation, l’accompagnement des acteurs, la mise en place d’une académie du jazz, et faire de Saint-Louis un lieu où on s’exprime musicalement et où le jazz reste vivant toute l’année. Pour cela, il faut que tous les acteurs soient formés et impliqués pour qu’ils se retrouvent dans ce que l’on fait. Nous voulons des événements tout au long de l’année grâce à l’association Saint-Louis Jazz, en colla­boration avec beaucoup de structures et, au final, pendant le festival, ce sera une plateforme expérimentale pour les industries culturelles créatives», a affirmé le président de Saint-Louis Jazz.

Abdoulaye Cissoko donne rendez-vous en fin novembre

En marge du Festival de jazz de Saint-Louis, l’artiste et virtuose de la kora, Ablaye Cissoko, déroule un programme. Une délégation de la Bicis, venue pour le Saint-Louis Jazz, a pu assister à une masterclass. Occasion pour l’artiste d’annoncer que le festival «Au tour des cordes» va se tenir à Saint-Louis du Sénégal du 31 octobre au 2 novembre 2025.

Ce festival met en avant la musique centrée sur les instruments à cordes, avec une emphase particulière sur les échanges culturels et artis­tiques. Il a été initié par le joueur de kora Ablaye Cissoko, connu pour ses collaborations avec des artistes de divers horizons comme Volker Goetze (trompettiste allemand), Majid Bekkas (multi-instrumentiste marocain), Simon Goubert (batteur de jazz) et l’ensemble Constantinople. Ces rencontres ont inspiré la création d’un festival où les artistes par­tagent, collaborent et explorent les traditions musicales de leurs instruments respectifs. Le festival vise à favoriser les échanges entre musiciens de différentes cultures, en mettant en lumière la diversité des instruments à cordes, notam­ment la kora, et en intégrant des esthétiques comme la musique africaine et le jazz.

