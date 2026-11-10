Au moins 34 migrants (finalement 39) ont trouvé la mort dans le chavirement d’une embarcation survenu entre Dakar et Saint-Louis, près des dunes de Lompoul. Face à cette nouvelle tragédie sur la route atlantique, l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a exprimé ses condoléances et lancé un appel solennel aux Etats de la région et aux pays de destination pour coordonner les secours, intensifier la lutte contre les passeurs et développer des alternatives légales d’urgence.

Une nouvelle tragédie vient de faire basculer dans le deuil plusieurs communautés. Au large du Nord-ouest du Sénégal, à proximité des dunes de Lompoul, le chavirement d’une embarcation transportant des candidats à la migration clandestine a coûté la vie à au moins 34 personnes, selon un bilan encore provisoire établi par les autorités sénégalaises et les médias publics. Alors qu’un unique survivant a été secouru et qu’un nombre indéterminé de passagers restent portés disparus, les opérations de recherche se poursuivent activement en mer.

Emue par ce drame, l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) s’est immédiatement inclinée devant la mémoire des victimes. «Derrière chacune des vies perdues hier, il y avait des espoirs, des projets, un avenir à construire. Nos pensées vont aux familles et aux communautés qui pleurent leurs proches, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui attendent encore des nouvelles», a déclaré Mme Aïssata Kane, cheffe de Mission de l’Oim au Sénégal.

La route atlantique : une hécatombe continue et méconnue

Ce drame s’inscrit dans un bilan humain de plus en plus lourd sur la route atlantique ouest-africaine. Au 26 octobre 2026, l’Oim dénombrait déjà au moins 454 décès et disparitions sur cet itinéraire maritime depuis le début de l’année. Les experts de l’organisation rappellent toutefois que ces statistiques ne représentent qu’un minimum absolu : de nombreuses pirogues sombrent en haute mer sans laisser de traces, sans survivants ni corps repêchés. A titre de comparaison, l’année 2025 avait enregistré 54 naufrages recensés et un total de 1214 morts ou disparus sur cette même voie d’accès à l’Europe.

Le drame met également en lumière une profonde reconfiguration tactique des mouvements migratoires. En raison de la surveillance accrue et du renforcement des contrôles sur les points de départ traditionnels du littoral sénégalais, les départs se sont dispersés plus au Sud, notamment depuis la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Cette modification géographique rallonge considérablement la traversée, ajoutant parfois jusqu’à 750 kilomètres et portant le trajet total à près de 2200 kilomètres. Plus longues et longeant des côtes isolées, ces expéditions exposent d’autant plus les passagers à la déshydratation, aux pannes de moteur et au chavirage.

Un appel pressant à la coopération régionale et aux opportunités locales

Face à l’urgence de la situation, la cheffe de Mission de l’Oim au Sénégal a martelé la nécessité d’une réponse globale : «Ce nouveau drame nous rappelle douloureusement que, pour sauver des vies, nous devons agir ensemble tout au long de la route migratoire ouest-africaine : dans les communautés de départ, dans les lieux de transit et dans les pays que les personnes espèrent rejoindre.»

L’institution onusienne presse les Etats d’origine, de transit et de destination d’engager une coopération structurée. L’Oim fixe plusieurs priorités opérationnelles, notamment les secours et l’accompagnement : optimiser la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer, garantir le débarquement sécurisé des rescapés selon des procédures harmonisées, et offrir une prise en charge psychologique et sociale aux survivants ainsi qu’aux familles endeuillées, perfectionner la collecte d’informations sur les migrants disparus et intensifier sans relâche la traite et le dismantled des réseaux criminels de passeurs qui exploitent la détresse des candidats au départ. Et élargir significativement les voies de migration régulière et investir massivement dans les moyens de subsistance au niveau local, afin de créer des opportunités économiques réelles et durables pour la jeunesse sénégalaise.