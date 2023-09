L’entrée en possession des terres de Ndayane pour la construction du nouveau port se poursuit. Hier, le Dg du Port de Dakar, accompagné du Préfet de Mbour, a remis des chèques aux personnes impactées dudit département. Il a, à l’occasion, promis que le port sera prêt le 1er avril 2027.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – Après l’indemnisation des personnes impactées par le Port de Ndayane dans le département de Rufisque à hauteur de 2 milliards de francs, ceux de Mbour ont reçu hier la somme de 3, 680 milliards de francs Cfa. Au total, 1888 personnes impactées vont se partager cette manne financière. C’est dans cadre que Mountaga Sy, le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), accompagné du Préfet du département de Mbour, a remis hier les chèques aux ayants droit.

Le Directeur général du Port de Dakar a déclaré : «Le département de Mbour est impacté par le projet pour près de 5182 personnes recensées. Et parmi ce nombre, 1888 personnes ont fait une conciliation sur l’assiette foncière concernant la phase prioritaire. Pour ce nombre, l’Etat a mobilisé 3, 680 milliards de francs Cfa à injecter dans le département de Mbour, en gage de conciliation en matière d’impense. Nous sommes heureux de remarquer l’adhésion des populations. C’était un processus très long qui demandait des efforts dans la persuasion, dans l’adhésion avec les supports que nous offrent les autorités territoriales, notamment le Préfet du département de Mbour et son équipe, qui ont fait un travail remarquable avec les administrations de ce département.»

Pour illustrer l’impact financier de ces indemnisations, on a pu voir l’un des bénéficiaires, Abdou Khadre Dabo, un sexagénaire du département de Mbour. Faisant partie des personnes affectées par le projet du Port de Ndayane, il a reçu un chèque de plus de 59 millions francs Cfa. Et il n’est pas le seul. 19 autres personnes ont reçu des chèques portant sur un montant de 271 millions de francs Cfa. Ce qui justifie que le montant total budgétisé pour les personnes affectées par le projet dans le département de Mbour, dépasse les 3 milliards F Cfa.

Selon le Dg Mountaga Sy, le «port a décidé de faire une dimension d’accompagnement social qui a permis d’emmener ce montant à 3, 680 milliards de francs Cfa pour 1888 personnes. Le projet a démarré, nous sommes en train de disposer des emprises pour pouvoir avant la fin de l’année, atteindre un niveau d’exécution très significatif pour les parties essentielles terrestres et maritimes. Un projet comme celui-là a ses emplois directs de chantier, mais aussi ses emplois connexes. Toute la partie vive de l’économie sera réactivée. Désormais, tout retard sur le projet impactera aussi les bénéfices des populations sur un port comme celui de Ndayane, qui va engendrer 25 mille emplois en phase de travaux, mais aussi 260 mille en phase d’exploitation». M. Sy a indiqué que ce projet est planifié sur une perspective de 48 mois, à partir du 1er avril 2023. Il a affirmé : «Nous livrerons Ndayane le 1er avril 2027.»

A l’en croire, les grands enjeux à venir, «c’est le respect des dispositions d’engagement que nous avons avec les impactés, libérer les emprises, payer les impactés de manière juste, équitable et préalable. Mais aussi accompagner tous ceux qui sont sur l’assiette foncière, qui disposaient d’une concession dans laquelle ils habitaient et qui n’ont pas une indemnisation sur le foncier. Que l’Etat puisse travailler à une stratégie de recasement. Nous allons travailler et porter le plaidoyer pour que les impactés du Port de Ndayane dans les localités de Yenne, Diass, Toubab Dialao et Ndayane puissent être recasés». Il a assuré pouvoir y arriver. «Les personnes qui bougent de ces localités, ce sont des familles qui ont des enfants, et nous ne sommes pas loin de la rentrée des classes. Le Port autonome de Dakar accompagnera les personnes qui quitteront ces lieux et qui vont aller dans d’autres localités du pays pour que leurs enfants puissent retrouver des écoles. Et nous prendrons en charge les inscriptions et la possibilité pour les enfants de trouver des classes dans les prochains sites où ils seront demain.» Il a souligné que ce sont les mesures d’accompagnement qui permettent de réguler et pacifier la relation entre le port et les impactés de Ndayane. C’est pourquoi ils entretiennent la relation entre le Port et les riverains.

Les personnes impactées par le projet se félicitent de l’aboutissement de ce processus d’indemnisation. Abdou Khadre Dabo n’a pas tari d’éloges : «J’ai reçu un chèque de 59 millions représentant le dédommagement de nos terrains situés à Ndayane. J’avais un terrain de plus de 170 mètres carrés et j’avais construit un R+1. Nous remercions le Directeur général du port et ses collaborateurs. Nous avions nos terrains pour usage d’habitation et l’Etat nous a saisis pour y construire un port, ce que nous avons accepté. Le port, c’est pour les jeunes donc, ils doivent se former et que l’Etat les aide à travailler dans ce port qui est une opportunité pour eux».

Ce sentiment de joie est partagé par Ibrahima Ndiaye, propriétaire d’un campement touristique. «J’ai été dédommagé à hauteur de 68 millions, j’avais un campement touristique où des fils de Ndayane travaillaient. Mais le port multifonctionnel va nous impacter en termes d’emplois. Les jeunes du Sénégal ont l’opportunité d’avoir des emplois dans ce Port de Ndayane.»

