La sortie de Waly Diouf Bodian, un des cadres du parti Pastef et Dg du Port de Dakar, suggérant la dissolution de l’Alliance pour la République (Apr), fait réagir les militants de ce parti. Ndeme Ndiaye, militant de l’Apr à Kaffrine, a, dans une déclaration sur Senego, fait savoir que la formation politique dirigée par l’ancien Président Macky Sall «n’est pas un parti qualifié de terroriste, et son leader n’a jamais été condamné pour corruption de jeunesse». Dans son document, M. Ndiaye soutient qu’il «est parfois essentiel de rafraîchir la mémoire de certains esprits tortueux, qui semblent oublier que l’Apr a dirigé ce pays avec rigueur et discipline, propulsant le Sénégal vers l’émergence». S’interrogeant sur les motivations et la lucidité de M. Bodian, le militant de l’Apr estime que «soit il souffre de troubles psychiques, soit d’une amnésie sélective, soit il excelle dans le jeu favori de ses camarades pastéfiens : la victimisation et la falsification de la réalité». D’ailleurs, M. Ndiaye impute même une bonne partie des faits notés lors des manifestations entre mars 2021 et février 2024 à l’actuel parti au pouvoir. «Les faits sont implacables. Entre mars 2021 et février 2024, ce pays a été le théâtre d’une série de violences orchestrées par Pastef, avec des appels répétés à l’insurrection, à la désobéissance civile et à l’attaque des institutions.» Insistant sur la gravité des actes posés, Ndeme Ndiaye souligne que «le Sénégal a, pour la première fois de son histoire, été témoin de l’utilisation de cocktails Molotov dans l’espace public».

Contrairement à Pastef, il soutient que «depuis sa création en 2008, l’Apr a toujours prôné des valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de démocratie». Face aux critiques de Waly Diouf Bodian, il s’interroge : «Qui de Pastef ou de l’Apr mérite réellement d’être dissous ?»

Ndeme Ndiaye appelle ainsi les Sénégalais à faire preuve de discernement face aux discours mensongers. «Nous ne devons pas laisser des individus en mal de reconnaissance nous faire oublier les avancées réalisées sous l’Apr (…). Le Sénégal a besoin d’un débat politique basé sur la vérité et non sur la manipulation et la provocation», a-t-il déclaré.

Pour rappel, Waly Diouf Bodian a déclaré qu’après «l’interprétation de la loi d’amnistie, il faut dissoudre l’Apr». Ce responsable de Pastef accuse le parti de Macky Sall «d’avoir recruté des nervis impliqués dans des crimes lors des manifestations». Le Dg du Port est même allé plus loin, soutenant qu’il «est prouvé que les nervis étaient à la permanence de l’Apr». Selon lui, «des nervis se sont fondus dans la masse, au vu et au su des Forces de l’ordre. Ils étaient armés et tiraient sur des gens. (…) Les nervis ont tué plus de gens que les Forces de l’ordre».

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn