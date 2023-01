Hier, tous les enseignants de Kaolack ont vaqué les cours pour protester contre la mort d’un enseignant du nom de Bassirou Mbaye, qui exerçait à l’école Théophile Turpin de Ndiaffate (département de Kaolack). Car M. Mbaye a finalement succombé à ses blessures, mardi après plusieurs jours dans le coma, suite à son agression par un jeune dénommé Baye Cheikhou Mbengue dit Kandji. Ce qui a suscité la colère des enseignants de la région, qui ont annoncé une grève générale.

La colère gronde partout…

Ce mercredi, tous les enseignants de Kaolack ont vaqué les cours pour dénoncer l’assassinat brutal d’un de leurs collègues du nom de Bassirou Mbaye, qui exerçait à l’école Théophile Turpin de Ndiaffate (département de Kaolack).

Car Bassirou Mbaye a finalement succombé à ses blessures hier, après plusieurs jours dans le coma, suite à son agression, à en croire les témoins, par un jeune dénommé Pape C. Kandji. Selon l’un d’eux, le présumé meurtrier, P.C. Kandji, a surpris sa victime dans sa chambre en train de corriger des copies et lui a asséné plusieurs coups de bâton à la tête. Bassirou Mbaye a finalement rendu l’âme après quelques jours d’hospitalisation à l’hôpital Fann de Dakar. Depuis, l’agresseur désigné serait en cavale.

La nouvelle a choqué toute la ville de Kaolack.

«Menaces de mort» puis passage à l’acte

Il faut savoir que Bassirou Mbaye -fils d’un ancien sous-préfet de Ndiédieng-, qui tenait une classe de CM2 cette année, logeait chez les Kandji depuis 17 ans. D’après Mamadou Moustapha Dieng, coordonnateur du Syndicat unique des enseignants du Sénégal (Sudes) de la section de Kaolack, l’oncle du meurtrier présumé s’était attaché à l’enseignant, à qui il a fini par confier ses affaires. «Le présumé meurtrier avait en charge la vente du lait caillé dans la ferme laitière de son oncle. Jeudi dernier, ils ont fait l’état des comptes et Bassirou a constaté un énorme trou dans les recettes. Bassirou Mbaye a fait part des irrégularités décelées au vieux. Ce dernier a chassé son neveu de l’entreprise. Ce qui n’a pas été du goût du présumé meurtrier», explique le syndicaliste. P. C. Kandji aurait par la suite proféré des menaces de mort à l’encontre de l’enseignant, qui s’en est ouvert à la tante du mis en cause avant cette suite funeste des évènements.

Les enseignants ne répondent plus d’eux

Depuis l’annonce du drame, les enseignants, révoltés, ont exprimé, sur les réseaux sociaux notamment, leur colère et leur désarroi face à la montée de la violence et la multiplication des cas d’agression sur eux dans l’exercice de leurs fonctions. «Encore un acte ignoble. Notre camarade, Bassirou Mbaye, est assassiné par un jeune qu’il a vu grandir dans la même maison. Que Justice soit faite, plus de sécurité», a écrit Moussa Sy sur son mur Facebook. «Une agression de plus qui s’ajoute à la longue liste des enseignants victimes de telles pratiques», enchaîne Mouhamed Samb.

En attendant l’arrestation du supposé meurtrier, ses collègues ont dénoncé un acte «odieux» et «injustifiable». Hier, ils ont battu le macadam pour réclamer Justice et protester contre les agressions faites sur les enseignants. «(…) Nous constatons qu’ils (les enseignants, Ndlr) sont devenus, depuis un certain moment, les cibles de violences répétitives qui ont conduit au meurtre de notre cher collègue Bassirou Mbaye», souligne le Sept (Syndicat de l’enseignement professionnel et technique du Sénégal) dans un message largement diffusé, qui avait appelé tous ses militants, sympathisants à observer ce mercredi, une journée noire dans tous les établissements d’enseignement professionnel et technique du Sénégal afin que Justice soit faite. Le Secrétaire général du Sadef (Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation), Mbaye Sarr, a tout bonnement appelé à une journée morte ce mercredi pour que ce «phénomène» cesse.

Aujourd’hui, tous les enseignants de Kaolack de tous bords sont en sit-in à Ndiaffate pour dénoncer cet acte, mais surtout cette tendance qui prend de l’ampleur. Après cela, ils se rendront à la maison du défunt pour présenter leurs condoléances.

Par Laity NDIAYE – Correspondant