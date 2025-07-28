A Soussoung, situé dans la commune de Ndiaganiao, la situation est tendue depuis plusieurs semaines. Mais, la tension a atteint un certain pic ces dernières heures, avec la révolte des jeunes qui refusent l’exploitation des carrières de basalte de la localité. «Suite à la situation préoccupante qui prévaut actuellement à Sous­soung, marquée par l’arrestation massive de membres de la population par la gendarmerie depuis plus de 48 heures, le Collectif pour la défense des terres de Soussoung tient à exprimer sa vive inquiétude. Le collectif demeure plus que jamais déterminé à défendre les droits et les intérêts légitimes des communautés locales», déclare le porte-parole du collectif, Ndiome Idrissa Thiao. Dans ce sillage, il «appelle l’opinion nationale et internationale à se mobiliser en faveur d’un règlement définitif et pacifique du conflit en cours, afin d’éviter l’irréparable. Le collectif invite toute la population à faire preuve de vigilance, de solidarité, et à rester concentrée sur l’essentiel en cette période critique».

Par ailleurs, la section communale de Pastef/Ndiaganiao a exprimé aussi sa vive préoccupation face à l’évolution de la situation entourant les carrières de basalte de Soussoung. Faisant la genèse du dossier, elle rappelle qu’elle remonte à 2023, bien avant l’installation du gouvernement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, originaire de la commune de Ndiaganiao. Notant «que les promoteurs des carrières avaient obtenu toutes les autorisations et délibérations requises», elle regrette vivement le manque de «démarche participative de la part du Bureau municipal», qui n’a pas suffisamment impliqué les personnes ressources de la localité dans ce processus.

Face à cette situation tendue, Pastef/Ndiaganiao lance un appel aux autorités administratives pour qu’elles réunissent toutes les parties prenantes autour d’une table. Pour elle, «l’objectif est de trouver une solution juste et profitable à l’ensemble des acteurs concernés».