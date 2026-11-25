Depuis le village de Ndengler, dans la commune de Ndiaganiao, le mouvement «Kiiraay», animé par Mbaye Diouf Ndengler, a donné le coup d’envoi de sa campagne de mobilisation baptisée le «got». Si le rassemblement visait officiellement à fédérer la zone de Sandock autour de l’action du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a surtout été marqué par la sortie offensive du Directeur général de l’Onas, Séni Diène, contre l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko.

Par Alioune Badara CISS – Le mouvement politique «Kiiraay», conduit par Mbaye Diouf Ndengler, a officiellement lancé sa campagne de mobilisation dénommée le «got» (défrichage, en wolof) depuis le village de Ndengler, dans la commune de Ndiaganiao. La rencontre s’est déroulée en présence du Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, et du ministre porte-parole de la présidence de la République, Abdoulaye Tine.

A travers cette initiative, les organisateurs entendaient rassembler les populations de la zone de Sandock autour des actions du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et préparer les prochaines échéances électorales. Pour Mbaye Diouf Ndengler, ce lancement inaugure une stratégie mêlant travail de proximité et grands rassemblements afin de vulgariser les orientations présidentielles à l’horizon 2050.

Le responsable de «Kiiraay» a mis en avant la forte mobilisation enregistrée dans plusieurs localités de la zone -notamment Ngakhaye, Sessène, Mbafaye, Keur Malick Ndiaye, Sanghaye, Soussoung, Ndiarao, Kouthie, Ndengler, Ndorong et Gnignig- qu’il considère comme le signe d’un ancrage local solide. Selon lui, cet appui repose sur le soutien qu’aurait apporté par le passé le président de la République aux habitants face à des situations d’injustice. «Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est d’obtenir le meilleur score possible, aussi bien dans la commune que dans l’ensemble du Sénégal. Notre objectif est de permettre à Sandock d’obtenir le plus grand pourcentage du score», a déclaré Mbaye Diouf Ndengler devant les militants réunis.

Séni Diène annonce le départ de son collaborateur et attaque Ousmane Sonko

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de l’Onas, Séni Diène, a salué l’engagement et le parcours de l’initiateur de la rencontre, rappelant l’avoir recruté au sein de sa structure dès sa prise de fonction. Estimant que son collaborateur a vocation à exercer de plus hautes responsabilités au sein de l’appareil d’Etat, il a annoncé son intention de le libérer prochainement de ses fonctions actuelles. «D’ici décembre, je vais me séparer de lui, car Mbaye est un cadre compétent qui a plus de mérite que certains ministres et directeurs généraux», a affirmé Séni Diène.

Au-delà de la dimension locale de la manifestation, le patron de l’Onas a profité de la tribune pour évoquer les tensions politiques au sommet de l’Exécutif. Il s’est livré à une charge sévère contre le Premier ministre Ousmane Sonko, l’accusant de chercher à concentrer le pouvoir au détriment du président de la République, malgré les prérogatives reconnues à la Primature dans la formation du gouvernement et la conduite des affaires publiques. «Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un homme qui a été poignardé dans le dos par son propre frère de parti. Ousmane Sonko est allé trop vite et a voulu s’emparer du fauteuil présidentiel, une chose inacceptable», a soutenu le directeur général de l’Onas. Abdoulaye Tine salue l’engagement des militants de Ndiaganiao

Clôturant la série d’interventions, le ministre et porte-parole de la présidence de la République, Abdoulaye Tine, a félicité les habitants de la commune de Ndiaganiao pour leur forte participation. Il a invité les cadres locaux et les militants à poursuivre cette mobilisation de terrain en appui à l’action du chef de l’Etat et du gouvernement. «C’est une mobilisation exceptionnelle. Nous sommes rassurés de constater que le président de la République est entouré d’hommes de qualité», a conclu Abdoulaye Tine.

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