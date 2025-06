Dj Nicolas s’en est allé à jamais. L’animateur de Sud Fm est décédé des suites d’une maladie. Ses collègues, les artistes et la ministre de la Culture lui ont rendu un vibrant hommage.Par Amadou MBODJI –

On n’entendra plus la belle voix de Dj Nicolas sur les ondes de Sud Fm. Le célèbre animateur de l’émission Ndeki li est décédé jeudi dernier, à la veille de la fête de Tabaski. Une disparition qui plonge le monde de la culture et de la presse dans l’émoi et la tristesse. Fils du chanteur Idrissa Diop, Dj Nicolas a été arraché à l’affection des siens à la suite d’une maladie. Depuis plusieurs années, sa voix caractéristique était familière sur les ondes des radios du pays. Abdoulaye Nicolas Diop a débuté sa carrière d’animateur en 2001 à la radio Nostalgie. En 2004, il rejoint le Groupe Futurs Médias (Gfm), où il s’impose grâce à son émission Real One sur la Radio Futurs Médias (Rfm). En 2011, il décide de poursuivre sa carrière au sein du Citizen Medias Group, comme animateur à Africa7 Radio (A7R) et à la chaîne de télévision Africa7, avant de marquer une courte pause. Son retour sur la scène médiatique en 2016, il le fait sous une nouvelle forme dans l’émission Ndéki Li. Sacrée meilleure émission matinale radio du Sénégal lors des Calebasse de l’Excellence Awards 2024, l’émission réunissait sur un même plateau Dj Nicolas, Maodo Faye, Mbacké Sylla et Oustaz Alioune Sall. Un format original qui mettait en lumière diverses thématiques.

Cette longue carrière de Dj Nicolas sur les ondes lui aura permis de bâtir une complicité certaine avec ses collègues. C’est donc une figure marquante de l’animation de ces dernières années qui vient de quitter la scène. Dj Nicolas compte aussi parmi ceux qui ont donné à l’animation une nouvelle portée au Sénégal. «Nicolas n’était pas seulement un collègue, c’était un frère. Il avait toujours le mot juste pour détendre l’atmosphère, même dans les moments les plus tendus. Aujourd’hui, c’est une voix qui s’éteint, mais son écho restera longtemps dans nos cœurs», a déclaré Pape Cheikh Diallo, ami du défunt, visiblement bouleversé. Fatim O’, ancienne collègue à la Rfm, a elle aussi partagé son chagrin : «On a grandi ensemble, mais on ne vieillira pas ensemble… Dieu l’a décidé ainsi. Je t’aime et je t’aimerai pour toujours…», a témoigné la présentatrice de Coffee Time. Les artistes Omar Pène et Cheikh Lô ont également exprimé leur tristesse. «Notre fils, Nicolas Diop, vient d’être arraché à notre affection. Je suis sincèrement touché par son départ brutal et surtout par la sympathie qu’il me portait. Un talent pur dans son domaine s’en est allé. Son sourire et sa belle personne vont beaucoup nous manquer», a réagi Omar Pène, adressant ses condoléances à son ami Idrissa Diop. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture, salue la mémoire d’ «un artiste engagé et une voix emblématique de la scène radiophonique et culturelle». Dans une publication sur Facebook, elle a souligné : «Il fut un animateur passionné, un Dj inspiré, mais surtout un homme de culture profondément investi dans la valorisation de notre patrimoine.»

ambodji@lequotidien.sn