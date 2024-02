La directrice du Comité international des 9es Jeux de la Francophonie, Zeina Mina, a dressé un bilan satisfaisant après une semaine de compétition. «Le bilan de ces neuvièmes jeux reste satisfaisant avec la participation de 3535 personnes dont 1819 sportifs et artistes», a-t-elle déclaré au cours d’un point de presse en ligne. Selon elle, «ce bilan reste satisfaisant dans la mesure où il n’est pas loin de celui des huitièmes Jeux d’Abidjan tenus en 2017, avec une différence de quelque cent participants près». Elle a indiqué que le comité réfléchit sur comment parvenir à une fusion entre les épreuves culturelles et sportives pour les prochains jeux. Par rapport aux inquiétudes sur la finition des sites devant accueillir ces jeux, elle a salué «le miracle congolais» qui a permis de finir la majeure partie des travaux en peu de temps, notamment la piste homologuée pour l’athlétisme. D’autre part, elle a souligné qu’il n’y a pas eu d’incident noté aux alentours des sites depuis le début de la compétition. Elle a annoncé que le prochain pays organisateur des 10es Jeux de la Francophonie sera connu au mois de novembre. Les neuvièmes Jeux de la Francophonie, démarrés le vendredi 28 juillet, ont pris fin le 6 août.

Le Sénégal récolte 25 médailles

Le Sénégal occupe la 4ème place au classement des Jeux de la Francophonie avec 25 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 6 en bronze. Les 9es Jeux de la Francophonie ont pris fin le 6 août dans la capitale congolaise. Dans un tweet, le chef de l’Etat a adressé ses félicitations aux médaillés ainsi qu’à l’ensemble de la délégation sénégalaise. «Félicitations à chacune et à chacun des 25 médaillés des IXes Jeux de la Francophonie, ainsi qu’à l’ensemble de la délégation sénégalaise. Vos performances ont fait briller nos couleurs et nous ont valu une 4e place au classement des nations», a salué Macky Sall.

Aps