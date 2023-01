Ah les amis finissent toujours par se retrouver. On ne sait pas si le vœu de Me Wade de voir les Libéraux gouverner ce pays pendant 50 ans sera exaucé. Mais, le Pds et l’Apr essaient de jouer le jeu à l’Assemblée nationale. Sans le dire, les deux locomotives de Wallu et Bby ont scellé un pacte de non-agression et de soutien à l’Hémicycle. Pour le pouvoir, ça lui permet de gérer l’Assemblée sans soucis. Pour le Pds, cela lui permet de sortir de l’ombre de Sonko, patron de fait de Yaw. Une nouvelle inter-coalition libérale a vu le jour de manière improbable au niveau du Parlement. Personne ne l’a vu venir vu le passif entre Macky et Wade. Jusqu’où ça va aller ?