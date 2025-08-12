Nexten, un mouvement d’actions porté par une coalition d’entrepreneurs, d’innovateurs, d’investisseurs et de bâtisseurs, veut, à travers le sommet qu’il entend organiser à Dakar, du 3 au 5 décembre 2025, contribuer à la résolution des difficultés économiques auxquelles le Sénégal est confronté. Par Amadou MBODJI –

Le Sénégal s’apprête à accueillir la première édition du Nexten Summit, un événement majeur qui réunira plus de 5000 participants dont des représentants de gouvernements, des géants technologiques, des investisseurs, des leaders de la Société civile et de la diaspora. Ce sommet, qui se tiendra du 3 au 5 décembre 2025, à Dakar, vise à trouver des solutions concrètes aux défis économiques auxquels le Sénégal est confronté.

«En ce moment, le Sénégal traverse une période très difficile, marquée par des freins structurels qui sont très, très profonds. Le taux de chômage est officiellement à peu près à 22%. Mais en réalité, 50% de la population active sont soit au chômage ou en sous-emploi. Près de 75% des emplois au Sénégal sont informels, sans sécurité sociale et aussi sans stabilité. Le taux de pauvreté multidimensionnelle a atteint près 38%. Le Sénégal n’exporte quasiment rien», constate le promoteur de ce sommet, Madou Sylla. Le Sénégal est un pays de grand consommateur, mais ne produit pas, selon le patron de Prime dash. Il ajoute que le pays «dépend de plus de 80% des impôts pour ses besoins locaux. Ce qui veut dire que tout ce que nous consommons, 80% des produits et des services, vient de l’extérieur. L’investissement direct est marginal. En 2022, le Sénégal a reçu à peu près 1 milliard de dollars d’Investissements directs étrangers. C’est trop peu. L’épargne moyenne par habitant est presque nulle. L’écrasante majorité des Sénégalais vivent au jour le jour», ajoute-t-il.

Face à cette situation, Nexten propose une approche révolutionnaire.

Ainsi, au cours de la première journée du sommet, les discussions porteront sur l’Intelligence artificielle, les données et la technologie, afin de voir comment permettre à l’Etat de mieux servir ses citoyens ?

Le deuxième jour sera consacré aux entreprises et aux technologies. Il sera question de savoir comment la blockchain, la tokenisation et les outils digitaux peuvent accélérer l’accès au financement. Au troisième jour, il sera question de la connexion entre la diaspora et les besoins locaux via une plateforme de pitch pour startups accompagnée de programmes de mentorat et de recherche d’investissements.

«Nexten est une initiative globale sur les dix prochaines années. Il veut transformer ville par ville. C’est un mouvement d’actions concrètes. Nexten est porté par une coalition d’entrepreneurs, d’innovateurs, d’investisseurs et de bâtisseurs. Ce n’est pas une conférence, c’est un laboratoire qui est vivant de solutions qui sont concrètes, de projets qui sont financés, de produits lancés et d’alliances qui sont formées. A chaque ville hôte, Nexten apporte un plan de transformation stratégique, un flux de capital et un engagement avec les jeunes, les institutions et le secteur privé», déclare Madou Sylla.

La rencontre sera une occasion de lancement de produits technologiques de rupture pour l’Afrique et verra la participation d’investisseurs pour aider à financer des projets sénégalais.

Plateforme de tokenisation unique, «Nexten permet à des projets sénégalais d’obtenir du financement à travers une base de plus de 300 000 petits investisseurs internationaux ; la création de milliers d’emplois directs et indirects, des partenariats stratégiques pour les universités, les centres de recherche, les entreprises publiques et privées», souligne M. Sylla.

