«Sans un climat de paix dans le pays, le développement sera toujours une utopie.» Cette conviction est de Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn Al-Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick, qui assistait à l’inauguration de la Grande mosquée de Thiangaye, situé dans la commune de Ngoundiane (département de Thiès). Devant ses pairs représentant toutes les familles religieuses du Sénégal, le petit-fils de Mame Maodo, qui n’a pas manqué d’appeler à une «introspection collective», a pensé devoir mettre le doigt sur «les dangers qui guettent le Sénégal, avec comme soubassement certains écarts de comportement».

Par Cheikh CAMARA – Devant les représentants de presque l’ensemble des familles religieuses du Sénégal, Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh a mis à profit l’occasion de l’inauguration de la Grande mosquée de Keur Ndième (Thiangaye), situé dans la commune de Ngoundiane, pour regretter «le bouillonnement politique sur fond de violence au Sénégal et l’utilisation malsaine des réseaux sociaux, une pédagogie destructrice des relations sociales». A ses yeux, «le développement sera toujours une utopie sans un climat de paix dans notre cher Sénégal». Le guide religieux relève que «ce qui se passe dans ce pays n’augure rien de bon et risque de tout faire effondrer si l’on y prend garde». Il invite les uns et les autres à une «introspection collective face à certains comportements qui sont légion dans le pays, absolument en déphasage avec les préceptes du Saint Coran, donc les enseignements du Meilleur des êtres, le Prophète Mohamed (Psl)». Aussi et surtout d’avertir : «L’heure est gra­ve !»Toutefois, souligne-t-il, «il faut qu’on évite de mettre tout le monde dans le même sac. Aujourd’hui, beaucoup de questions se dressent autour de l’évolution du monde, mais restent toujours sans aucune réponse, parce que les actes posés à longueur de journées ne relèvent d’aucune logique, chacun y va selon son humeur, ses idées, son approche personnelle fondée sur son seul vouloir». Au point que «la situation est telle que les populations sont les otages de leurs propres désirs, sources d’un certain nombre d’écarts malheureux, préjudiciables à la morale», estime le marabout, qui s’offusque de ce «phénomène accentué par les réseaux sociaux, souvent marqués par des attaques contre les guides religieux qui, pourtant, constituent le socle sur lequel repose le pays». Les Cheikh, rappelle-t-il, «se sont passionnément battus pour l’implantation de l’islam au Sénégal». Un pays qui, dit-il, est à un «tournant décisif», mais, remarque-t-il, «la paix et la stabilité sont les conditions sine qua non pour atteindre les objectifs de développement. La croissance, quelles que soient les ressource disponibles, sera toujours une utopie sans un climat de paix dont la construction doit être l’œuvre de tout le monde, sans aucune exception».

«La violence, d’où qu’elle vienne, doit être combattue», indique le maire de Ngoun­diane, qui rappelle que «le Sénégal est un pays de paix, de dialogue, de foi», ne manque pas d’appeler ses collègues maires, les acteurs politiques, la Société civile, le monde des médias, les hommes d’affaires, entre autres, à «toujours œuvrer dans le sens de la culture de la paix». Mbaye Dione, qui s’est dit «heureux» d’avoir, à l’occasion de l’inauguration de la mosquée, réuni toute la communauté musulmane sénégalaise autour de ce bijou dont la réalisation est le fruit de ses propres moyens, avec l’accompagnement de bonnes volontés, se veut d’avis que «la terreur, qu’elle vienne du pouvoir ou de l’opposition, ne profite à personne». Et de souligner : «Nous avons tous des ambitions pour le Sénégal qui nous appartient à tous. Tout un chacun peut défendre ses arguments, ses positions, mais l’on ne peut construire ce pays que dans l’union et la paix, et quiconque tentera de le détruire sera pareillement détruit définitivement».

