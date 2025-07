La Sonatel change de visage. Le Conseil d’administration de la Société nationale des télécommunications a annoncé, jeudi, la nomination de Brelotte Ba en tant que Directeur général, en remplacement de Sékou Dramé dont le mandat se termine le 31 juillet. Il entre en fonction le 1er août, pour mettre au service de la boîte son expérience professionnelle de 24 ans dans le secteur des télécommunications.

Brelotte Ba, Directeur général adjoint d’Orange Moyen Orient-Afrique depuis 2022, est un ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique de Paris et de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Par contre, il a fait l’essentiel de son parcours professionnel au sein du Groupe Sonatel, dans lequel il a eu à occuper les postes de contrôleur de gestion du Groupe Sonatel (2003-2007), directeur marketing commercial et communications d’Oran­ge Guinée (2007-2008). Il a été Directeur général d’Orange Bissau (2008-2011), directeur des opérateurs et des relations internationales Sonatel (2011-2012), Directeur général d’Oran­ge Guinée (2017-2018), Directeur général d’Orange Mali (2018-2022).