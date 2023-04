Macky Sall aime sans doute casser les codes. Dans la foulée de la nomination de Fatou Fall au grade de médecin-général de brigade, Macky Sall l’a nommée hier directrice de l’hôpital Princi­pal de Dakar. Elle va succéder, le 21 mai prochain, au médecin-général Mame Thier­no Dieng qui sera admis dans la 2ème section des cadres de l’Etat-major général des Ar­mées. Elle vient de faire sauter en 48h le plafond de verre deux fois de suite.

Le médecin-colonel, Pr Fatou Fall, est engagé en 1985. Elle est diplômée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992 et a obtenu le Certificat d’études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002. Fatou Fall est professeure en hépatologie et gastro-entérologie (Ecole du Val-de-Grâce à Paris) en 2012.

Elle est jusqu’ici cheffe du service d’hépato-gastro-enté­rologie à l’hôpital Principal de Dakar et membre de la Société sénégalaise de gastro-entérologie et d’hépatologie (Sosegh), de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastro-entérologie.