Avec le non-renouvellement du contrat de concession de Dakarnave, les travailleurs sont inquiets de leur avenir professionnel et espèrent un soutien de l’Etat.

Par Amadou MBODJI – Les travailleurs de Dakarnave ne savent plus à quel saint se vouer. Plongés dans l’incertitude la plus totale, ces travailleurs sont inquiets de leur avenir professionnel après la notification des autorités qui ont affiché leur volonté de «ne pas renouveler le contrat de concession» de la société. «Aujourd’hui (hier), nous sommes ici pour être édifiés sur une lettre qui a été notifiée à notre entreprise, venant du ministère des Finances, pour la non-intention du renouvellement du contrat de concession liant Dakarnave à l’Etat du Sénégal. Depuis, le personnel est dans l’embarras total. Il ne sait pas sur quel pied danser ? Parce que si on dit nos intentions, c’est vraiment flou dans nos têtes. Qu’est-ce qui se passe derrière ? Et aujourd’hui, on est là pour tirer sur la sonnette d’alarme pour que les autorités nous entendent. Parce qu’on est des travailleurs sénégalais dont 300 permanents, des journaliers, des sous-traitants, des fournisseurs, des prestataires de service qui sont là, qui travaillent. Et on ne peut pas se lever un bon jour et prendre des décisions sans pour autant discuter avec les travailleurs», décline Abass Fall, Sg du Syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals. Il est entouré de ses camarades, vêtus de tee-shirts sur lesquels sont écrits : «Dakarnave, ne touche pas à mon entreprise.» Il ajoute : «Oui, Dakarnave pour des emplois durables.

Ce qui incombe aux travailleurs, c’est le maintien de leurs emplois au sein de Dakarnave. L’Etat n’a pas encore pris des décisions, l’Etat a notifié une lettre pour dire la non-intention. Nous sommes là pour savoir ce qui se cache derrière, pour être édifiés. Ce qui nous intéresse en tant qu e représentant social, c’est le maintien des acquis sociaux et la préservation des postes de travail.»

Aujourd’hui, les travailleurs échafaudent les stratégies pour sauver leur entreprise. «Si on doit prendre des décisions, qu’on prenne en compte l’intérêt des travailleurs. Dans notre plan d’actions, on a déjà fait des actions, on a écrit au Dg de la Sirn (Société des infrastructures de réparation navale) pour avoir un peu d’éclaircissement sur cette décision, parce que c’est l’autorité qui est l’intermédiaire entre Dakarnave et l’Etat du Sénégal. Mais depuis lors, on n’a pas eu de réponse. Nous ne savons pas pourquoi», avance le Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals.

Mouhamadou Moustapha Mbow, délégué du personnel, met l’accent sur l’importance que revêt le chantier naval, et son influence sur le Port, en citant la position stratégique du Sénégal. Pour lui, il est essentiel de maintenir ce chantier naval qu’est Dakarnave. «Nous voulons que l’Etat porte un regard sur ce chantier naval, sur ces travailleurs. Ce sont de braves travailleurs, il y a des journaliers, des contractuels. Beaucoup de travailleurs comptent sur ce chantier naval. Dans la lettre, le ministre des Finances nous a fait savoir la volonté de ne pas renouveler le contrat de concession. N’avoir pas l’intention de ne pas signer ne veut pas dire que le contrat ne va pas être signé. Notre vœu, c’est de voir que le chantier naval continue», appuie le syndicaliste. Il enchaîne : «On va vers la fin du premier contrat de concession qui lie Dakarnave, l’Etat du Sénégal et les actionnaires de cette entreprise. D’une durée de 25 ans, ce contrat prendra fin d’ici deux ans, c’est-à-dire en 2024.»

ambodji@lequotidien.sn