Un objet culturel n’est jamais seulement un objet. Une sculpture, un manuscrit, un masque, un instrument de musique, une pièce archéologique ou un objet rituel porte une part de l’histoire d’une communauté. Il témoigne de ses savoir-faire, de ses croyances, de ses échanges et de sa manière de comprendre le monde. Lorsqu’un bien culturel est volé, pillé ou exporté illicitement, ce n’est donc pas uniquement une collection qui s’appauvrit. C’est une population qui risque d’être privée d’une partie de sa mémoire et de la possibilité de transmettre son histoire aux générations suivantes.

Le 14 novembre rappelle l’adoption, en 1970 à Paris, de la Convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Cette convention constitue un instrument international majeur pour lutter contre le vol, les fouilles clandestines et les sorties illégales de biens culturels. L’Unesco souligne que ces trafics dépossèdent les peuples de leur histoire, fragilisent la cohésion sociale et peuvent alimenter des réseaux criminels.

Le Sénégal n’est pas extérieur à cet engagement. Il a autorisé la ratification de la Convention de 1970 par la loi n° 84-31 du 24 mars 1984, adoptée après un vote de l’Assemblée nationale le 9 mars 1984. Le dépôt de l’instrument de ratification est intervenu le 9 décembre 1984, selon les informations de l’Unesco. Cet engagement juridique doit maintenant continuer à se traduire par des politiques de protection, des inventaires fiables, des contrôles efficaces et une coopération internationale soutenue.

Notre pays possède un patrimoine d’une grande diversité. L’île de Gorée, l’île de Saint-Louis, les cercles mégalithiques de Sénégambie, les paysages culturels du Pays Bassari et le Delta du Saloum témoignent de la richesse historique, architecturale et culturelle du territoire. Le Sénégal compte sept biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco dont cinq culturels et deux naturels. Mais la protection du patrimoine ne se limite pas aux sites inscrits sur cette liste. Elle concerne aussi les collections des musées, les archives, les manuscrits, les objets conservés dans les communautés, les lieux de mémoire et les vestiges archéologiques.

La lutte contre le trafic illicite commence par la connaissance de ce que nous possédons. Il est difficile de protéger un objet dont l’existence, la provenance, le lieu de conservation ou le statut juridique ne sont pas documentés. Les inventaires doivent donc être renforcés et actualisés, en associant les musées, les bibliothèques, les archives, les chercheurs, les collectivités et les détenteurs communautaires de patrimoine. La numérisation peut faciliter le recensement et la traçabilité, à condition que les données soient sécurisées et que les communautés conservent leur place dans la gestion de leurs biens.

La Convention de 1970 prévoit notamment des mesures de contrôle de l’exportation, des certificats pour les biens culturels, la coopération entre les Etats, la lutte contre l’importation d’objets volés et des mécanismes de restitution. L’Unesco recommande aussi de renforcer les services nationaux chargés du patrimoine, de tenir des inventaires, de sensibiliser les professionnels du marché de l’art et de mettre en place des codes de conduite. Ces instruments ne peuvent produire des effets que si les administrations disposent de compétences, de moyens et de procédures opérationnelles.

La responsabilité ne repose pas uniquement sur les autorités culturelles. Les douanes, la police, la gendarmerie, la justice, les services des frontières, les universités et les professionnels du marché de l’art doivent coopérer. Les agents chargés du contrôle doivent être formés à reconnaître les catégories de biens culturels et à repérer les documents d’exportation suspects. Les maisons de vente, les galeries et les collectionneurs doivent vérifier la provenance des objets avant toute acquisition. Le marché de l’art ne peut invoquer l’ignorance lorsque les indices d’une provenance douteuse sont manifestes.

La question de la restitution mérite également un débat rigoureux. De nombreux biens africains ont quitté le continent dans des contextes de domination coloniale, de conflit, de fouilles ou de transactions dont la légalité et le consentement sont aujourd’hui contestés. Tous les cas ne sont pas identiques : certains objets ont été acquis dans des conditions documentées, d’autres ont été pillés ou exportés en violation des règles applicables. Il faut donc examiner chaque dossier à partir des archives, des inventaires, des circonstances de sortie et des instruments juridiques pertinents. La restitution ne doit pas devenir un slogan, mais un processus fondé sur les preuves, la coopération et la reconnaissance des droits des communautés d’origine.

En avril 2026, lors d’une conférence organisée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le directeur de l’Ecole du patrimoine africain, Franck Komlan Ogou, a appelé les pays africains à renforcer leur arsenal juridique pour freiner la sortie illicite des biens culturels du continent. Il a rappelé que les débats sur la restitution renvoient aussi à des biens pillés ou spoliés au cours de l’histoire. Cette intervention montre que la protection du patrimoine doit être pensée à l’échelle nationale, mais aussi dans le cadre d’une coopération africaine et internationale.

La transmission constitue un autre enjeu essentiel. Les jeunes doivent connaître l’histoire des objets, des sites et des traditions qui composent leur environnement culturel. Les écoles, les universités, les musées et les médias peuvent contribuer à cette sensibilisation. Les langues nationales doivent être davantage mobilisées pour raconter les patrimoines locaux et recueillir les connaissances détenues par les anciens. Une politique patrimoniale qui ne parle qu’aux spécialistes risque de laisser les communautés à distance de leur propre histoire.

Il faut également éviter de réduire le patrimoine à une ressource touristique. Le tourisme culturel peut créer des emplois et soutenir les économies locales, mais la valeur d’un bien ne se mesure pas seulement à sa capacité d’attirer des visiteurs. Certains objets ont une dimension spirituelle, sociale ou communautaire qui exige respect et concertation. Leur conservation doit tenir compte des droits des populations concernées, de leurs pratiques et de leurs décisions sur les conditions d’accès ou de présentation.

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer.

A Rufisque, à Saint-Louis, à Gorée, en Casamance et dans les autres territoires, les bâtiments historiques, les lieux de mémoire, les archives locales et les traditions constituent des ressources collectives. Les communes peuvent intégrer leur protection dans les documents d’urbanisme, soutenir les associations patrimoniales, faciliter les inventaires et lutter contre les dégradations. La protection du patrimoine doit être liée à l’aménagement du territoire et à la qualité du cadre de vie.

Le Sénégal doit ainsi se donner une politique de protection du patrimoine qui associe prévention, documentation, contrôle, recherche, éducation et coopération. Les résultats devront être mesurables : inventaires actualisés, personnels formés, procédures de contrôle appliquées, collections sécurisées, dossiers de restitution instruits et programmes de transmission soutenus. Il faudra aussi rendre compte des moyens consacrés à ces missions et de la situation des biens les plus menacés.

Protéger notre patrimoine, ce n’est pas regarder le passé avec nostalgie. C’est reconnaître que notre avenir a besoin de racines, de connaissances et de repères partagés. Un Peuple qui ne protège pas les traces de son histoire risque de laisser d’autres raconter son parcours à sa place. Notre mémoire ne doit être ni pillée, ni oubliée, ni abandonnée au marché. Elle appartient aux générations présentes et à celles qui viendront.

Amadou MBENGUE dit Vieux

Secrétaire général de la Coordination départementale de Rufisque

Membre du Comité central et du Bureau politique du Pit/Sénégal

SOURCES

UNESCO – Convention de 1970 contre le trafic illicite des biens culturels : https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-means-prohibiting-and-preventing-illicit-import-export-and-transfer-ownership-cultural

UNESCO – Sénégal, conventions ratifiées ; dépôt de la ratification de la Convention de 1970 le 9 décembre 1984 : https://www.unesco.org/fr/countries/sn/conventions

Archives publiques du Sénégal – Loi n° 84-31 du 24 mars 1984 autorisant la ratification de la Convention de l’UNESCO de 1970 : https://www.archives.sn/docs/lois/loi-n-84-31-du-24-mars-1984-ratification-convention-unesco-biens-culturels

UNESCO – Patrimoine mondial au Sénégal : sept biens inscrits, dont cinq culturels et deux naturels : https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/sn

APS – « Restitution des biens culturels : les pays africains invités à renforcer leur arsenal juridique », 4 avril 2026 : https://aps.sn/restitution-des-biens-culturels-les-pays-africains-invites-a-renforcer-leur-arsenal-juridique/