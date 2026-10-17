Les riverains de Tatène Sérère s’opposent fermement au projet de lotissement engagé par le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr. Redoutant de nouvelles fractures sociales au sein du village et la remise en cause d’un partenariat déjà existant avec un autre promoteur, la population interpelle le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, pour stopper l’initiative de l’édile.

Par Cheikh CAMARA – La tension est vive à Tatène Sérère, le deuxième village le plus peuplé des 118 localités de la commune de Notto Diobass (département de Thiès). Les populations riveraines s’opposent catégoriquement à un projet de lotissement initié par le maire Alioune Sarr. A couteaux tirés avec l’édile, les plaignants mettent en garde les autorités territoriales (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet) et interpellent directement le président de la République sur les conséquences désastreuses que pourrait engendrer la mise en œuvre d’un tel projet.

S’exprimant au nom de la communauté et en tant que représentant du chef de village, Bassirou Tine a détaillé les raisons pour lesquelles la municipalité devrait renoncer à cette initiative. «L’année dernière, Tatène a traversé une crise qui avait profondément divisé la population. Un individu y avait acquis frauduleusement 30 hectares de terres, sans le consentement des autorités locales compétentes. Lorsque les travaux de terrassement ont démarré, le conflit a éclaté. Faute d’accord à l’amiable, l’affaire s’est retrouvée devant les tribunaux, où la Justice nous a finalement donné raison», a rappelé M. Tine.

Cet épisode judiciaire avait laissé de lourdes séquelles au sein du village, détériorant les relations entre de nombreuses familles. «C’est une situation que tout le monde a déplorée. Il a fallu déployer d’intenses efforts pour apaiser les esprits et restaurer la cohésion sociale», souligne-t-il. Or, le même scénario menace aujourd’hui de se répéter. «Si le maire envisage d’imposer un nouveau projet de lotissement dans le village, alors que les riverains ont déjà contracté avec un promoteur qui a investi d’importants moyens et démarré les travaux, cela pose un réel problème», s’insurge Bassirou Tine. Comment comprendre, s’interroge-t-il, que le maire, parfaitement informé de ces opérations en cours, décide subitement d’attribuer ce lotissement à un autre promoteur ? «Compte tenu des blessures du passé, à peine cicatrisées, la population redoute de revivre les mêmes déchirements. Nous avons donc jugé nécessaire de tirer la sonnette d’alarme et de mettre en garde M. Alioune Sarr contre les retombées néfastes de sa décision», avertit-il, tout en apportant une précision de taille : «Nous procédons au lotissement de nos propres champs, et non du domaine foncier collectif.»

Face à ce qu’ils considèrent comme une menace pour la paix sociale, les habitants de Tatène Sérère sollicitent l’arbitrage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de faire fléchir le maire. Ce que demande la population à l’édile de Notto Diobass est simple : «Revenir à la raison et accompagner le travail déjà engagé. C’est pour l’intérêt supérieur du village. Passer en force risquerait de tout faire basculer.»

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