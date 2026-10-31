L’ancien ministre du Commerce et maire de la commune, Alioune Sarr, a présidé la remise symbolique d’un important lot de médicaments d’une valeur de 800 000 F Cfa, concrétisant ainsi le démarrage effectif des activités médicales de cette infrastructure d’un coût global de 60 millions de F Cfa.

Par Cheikh CAMARA – «Aucun Sénégalais ne doit être privé de soins de santé en raison de son lieu d’habitation ou de son manque de moyens.»

C’est fort de cette conviction que le maire de Notto-Diobasse, Alioune Sarr, a réaffirmé sa volonté de placer la dignité humaine au cœur de sa politique de développement local. L’ancien ministre du Commerce a procédé hier à la remise officielle d’un important lot de médicaments (antibiotiques, antalgiques, antihypertenseurs, antipaludiques, vitamines) d’une valeur de 800 000 F Cfa au Poste de santé Seynabou Thiandoum Mbetté de Tatène Sérère. Une dotation qui marque le démarrage effectif des activités de cette infrastructure moderne, inaugurée il y a quelques semaines.

Ce démarrage opérationnel constitue un tournant majeur pour plus de 4000 habitants de cette zone enclavée du département de Thiès, concrétisant l’ambition de l’édile : garantir «une santé de proximité pour des familles en bonne santé et des territoires plus forts».

Synergie locale et partenariat public-privé

Le projet s’appuie sur une forte dynamique de solidarité locale et municipale. La construction de ce poste de santé représente un investissement total de 60 millions de F Cfa, financé à hauteur de 40 millions de F Cfa par la mairie de Notto-Diobasse. Les 20 millions de F restants ont été consacrés au plateau technique. Cet équipement de pointe a pu être rassemblé grâce à l’engagement et à l’entregent d’un fils du terroir, le Dr Babacar Thiandoum. A cet effort communautaire, s’ajoute le partenariat stratégique noué avec le groupe pharmaceutique Teranga Pharma, qui a fourni les produits de santé essentiels et des équipements complémentaires pour rendre la structure immédiatement fonctionnelle. Dans le souci de renforcer l’ancrage communautaire et le suivi médical des populations, la structure médicale est pilotée par un médecin issu de la localité elle-même.

Un axe fort du programme «Notto-Diobasse Smart City»

Cette ouverture opérationnelle s’inscrit en droite ligne du volet social du plan «Notto-Diobasse Smart City», le référentiel de développement global porté par le Conseil municipal. Ce programme ambitieux s’articule autour de priorités majeures visant à moderniser le monde rural tout en fixant les populations dans leur terroir : l’accès universel à la santé, l’approvisionnement en eau potable, la restructuration foncière et l’amélioration de l’habitat.

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