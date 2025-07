Le Stade de Mbour a officiellement présenté son nouvel entraîneur, Pape Ansou Diadhiou, lors d’une cérémonie de signature de contrat tenue ce dimanche à Mbour.

Fort d’une solide expérience et d’un palmarès éloquent, notamment avec le Casa Sports, Diadhiou arrive avec une ambition claire : bâtir une équipe solide, ancrée localement et performante sur le long terme.

Dès sa prise de fonction, il a insisté sur l’importance de l’unité et du dialogue pour mener à bien son projet. «C’est d’abord permettre à tout le monde d’être ensemble», a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de rencontrer les supporters, les anciens footballeurs et les dirigeants. L’objectif est de «savoir chacun ce qu’il veut, où est-ce qu’il veut amener le Stade de Mbour, afin de créer un partage, un échange», et de faire en sorte que «chacun sache ce que l’autre veut».

La philosophie de Ansou Diadhiou repose sur la mise en place d’une base solide, issue de la formation locale. Il entend se concentrer sur les «petites catégories», en commençant par les «moins de 15 ans». L’entraîneur souhaite identifier les meilleurs jeunes talents des associations Sportives et culturelles et des quartiers de Mbour, pour les intégrer dans un programme de formation adapté, conciliant sport et études. «On fera en sorte qu’au niveau des Asc, au niveau des quartiers, tous les bons joueurs qui ont entre 13 et 15 ans, qu’on puisse les mettre ensemble et les préparer», a expliqué Diadhiou.

Il prévoit des entraînements trois fois par semaine en après-midi pour permettre aux jeunes de suivre leur scolarité. «On va associer les deux, sport et études», a-t-il affirmé, plaidant pour des partenariats avec les écoles de football locales afin d’attirer les meilleurs éléments.

Interrogé sur ses objectifs en termes de titres, Diadhiou a mis l’accent sur la patience, une valeur qu’il considère comme essentielle pour la réussite. «La patience est un chemin d’or», a-t-il martelé, citant l’exemple du Casa Sport avec qui il a construit une équipe gagnante sur plusieurs années.

Quant au président du Stade de Mbour, il salue un choix naturel et stratégique. Moussa Mbaye a justifié le choix de Ansou Diadhiou en soulignant son professionnalisme, son expérience et surtout l’alignement de sa philosophie avec la vision du club.

Le Stade de Mbour entame donc une nouvelle ère sous la direction de Diadhiou, avec l’espoir de bâtir une équipe pérenne, performante et fière de ses racines.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – abciss@lequotidien.sn