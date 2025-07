Le 23 juillet 2025, le Sénégal a franchi une étape historique dans la gouvernance de son sport.

En adoptant en Conseil des ministres le nouveau Code du sport, notre pays tourne la page de la Loi 84-59 qui, depuis 1984, faisait office de charte pour les activités physiques et sportives. Cette loi, bien que pionnière à l’époque, avait atteint ses limites face aux réalités d’un sport mondial en perpétuel mouvement.

Toutes nos félicitations à madame la ministre pour avoir traduit en acte une volonté politique clairement exprimée par le chef de l’Etat et concrétisé une demande ancienne du mouvement associatif sportif.

Quel contexte pour justifier le code ?

Le contexte qui justifie cette réforme est limpide : le sport moderne n’est plus seulement un moyen d’éducation pour les jeunes ou un simple loisir pour les adultes. Il est devenu un enjeu économique, politique, diplomatique et culturel. Il est générateur d’emplois, de revenus et de rayonnement pour les nations.

Au Sénégal, le potentiel sportif est immense. Mais il manquait encore un cadre législatif et réglementaire adapté pour l’exploiter pleinement :

Les nouvelles tendances, telles que l’e-sport, le sport au service de la santé, de l’environnement, de l’éducation et du monde du travail, devaient trouver leur place dans l’écosystème.

La réglementation de la professionnalisation des clubs et des fédérations ne pouvait plus attendre. Les droits commerciaux -image, sponsoring, merchandising- restaient largement inexploités faute de cadre juridique sécurisé. Les exigences de bonne gouvernance, de transparence et de protection des pratiquants imposaient une mise à jour en profondeur.

Voilà, en réalité, le contexte qui justifiait l’urgence d’abroger la Loi 84-59 pour mettre en place un code moderne.

Quels sont les objectifs ?

Le nouveau code vise à moderniser, structurer et sécuriser l’écosystème sportif national.

Il fixe comme priorités de :

Professionnaliser les structures (clubs, fédérations, académies, sociétés sportives) pour les rendre crédibles et attractives ;

Renforcer la gouvernance : transparence financière, reddition des comptes, contrôle interne, éthique dans la gestion et la pratique ;

Protéger les sportifs, notamment les jeunes, grâce à un encadrement social, sanitaire et contractuel renforcé ;

Mobiliser de nouvelles ressources financières grâce à une clarification des règles du jeu pour les investisseurs privés et les partenaires techniques ;

Harmoniser le système sportif sénégalais avec les standards internationaux, condition indispensable pour défendre les intérêts du pays sur la scène continentale et mondiale.

Quels résultats attendus ?

Si la mise en œuvre est réussie, ce code doit produire des effets visibles, à savoir :

Des clubs et fédérations mieux organisés, mieux financés et plus compétitifs ;

Des pratiquants mieux protégés et accompagnés tout au long de leur carrière sportive ;

Un environnement plus attractif pour le sponsoring et les partenariats ;

Une contribution accrue du sport à la création d’emplois et à l’économie nationale ;

Un rayonnement renforcé du Sénégal dans les compétitions régionales et internationales.

Quelle attitude attendre de l’Etat ?

L’adoption du code n’est qu’un point de départ.

Pour qu’il porte ses fruits, l’Etat doit assumer un rôle moteur en :

Prenant rapidement les décrets et arrêtés d’application pour donner vie au texte ;

Soutenant les fédérations, ligues et clubs dans la mise en conformité de leurs statuts et règlements ;

Déployant un plan de formation et de vulgarisation pour expliquer le code, article par article, à tous les acteurs, des dirigeants aux encadreurs ;

Mettant à disposition des personnes ressources et des compétences techniques pour sécuriser tout le processus.

Quel rôle pour le mouvement sportif ?

Les dirigeants des fédérations, des ligues et des clubs doivent eux aussi jouer pleinement leur rôle.

Leur responsabilité est d’anticiper et de s’approprier le code, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de grandir et de moderniser leurs structures.

Cela suppose de :

Lire, comprendre et partager le texte à tous les niveaux ;

Réviser statuts, codes disciplinaires et règlements intérieurs ;

Adopter des pratiques de gestion rigoureuses : bilans annuels, audits, mécanismes de suivi-évaluation, assemblées générales régulières et transparentes ;

Former dirigeants, encadreurs et officiels aux nouvelles exigences du code ;

Impliquer toutes les parties prenantes pour construire une gouvernance plus ouverte, responsable et moderne.

Le Code : une opportunité à ne pas manquer

Le nouveau Code du sport constitue une véritable opportunité à saisir.

Une chance réelle de faire du sport un véritable levier de développement économique et social, de cohésion nationale et d’influence régionale.

Une occasion unique de poser les bases d’une industrie sportive compétitive, créatrice de valeur pour nos jeunes, nos communautés et notre économie.

Mais une chance, par définition, se saisit ou se perd.

Le succès du code dépendra de l’engagement de chaque acteur et de la capacité collective des associations sportives à passer du texte à l’action, de la vision à la réalité, de l’intention aux résultats concrets.

A l’Etat de piloter.

Au mouvement sportif de jouer le jeu.

A la société civile sportive, aux techniciens et aux experts d’épauler et de conseiller pour que la promesse de ce code devienne un acquis durable pour le sport sénégalais.

Nous y croyons fermement.

Que ce code nous donne, à nous acteurs du sport, l’occasion de quitter notre statut d’amuseurs d’enfants pour devenir de véritables agents de développement économique et social.

Souleymane Boun Daouda DIOP

Consultant & Spécialiste en Gouvernance du Sport

Directeur Général du Cabinet Conseil Serise-Sarl