Le juriste Matar Sall a été élu nouveau Coordinateur général du Forum civil, une organisation de la société civile sénégalaise, en remplacement de Birahim Seck, au terme de l’Assemblée générale élective clôturée dimanche à Saly (Mbour, Ouest), a appris l’Aps de source officielle.

Membre du Forum civil depuis 2004, Matar Sall est connu pour son engagement pour la liberté d’expression. Juriste de formation, Matar Sall, jusque-là directeur de Cabinet du président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), est très connu dans les milieux médiatiques sénégalais pour avoir été l’un des experts ayant travaillé sur le Code de la presse et le projet de loi sur l’accès à l’information. Il est aussi à l’origine du cadre juridique qui encadre l’attribution des fréquences aux radios communautaires.

De nature calme et pondéré, l’homme est impliqué dans plusieurs sessions de formation à l’intention des professionnels de l’information, à chaque veille d’élections au Sénégal, pour sensibiliser sur un discours responsable, de nature à éviter les violences électorales.

Le nouveau Coordinateur général de la section sénégalaise de Transparency Interna-tional est en terrain connu pour avoir été, par le passé, adjoint de Birahim Seck au Forum civil.