Un nouveau gouvernement a vu le jour à la pointe de la nuit de ce samedi. Il n’y a pas eu beaucoup de mouvements, mais les changements restent significatifs. Outre les noms et profils, ces changements concernent aussi l’ordre protocolaire et le renforcement de certains ministères. In fine, ce sont 25 ministres et 6 secrétaires d’Etat pour «un gouvernement de travail, d’engagement».

Par Abdou Rahim KA – Ousmane Diagne, Jean-Baptiste Tine, Mountaga Diao ne sont plus membres du gouvernement. Leurs portefeuilles sont respectivement hérités par Yassine Fall, précédemment à l’Intégration africaine et aux affaires étrangères, Mouha­madou Bamba Cissé, avocat de profession et défenseur du Premier ministre dans plusieurs dossiers, Amadou Bâ, député de la 15e législature. Abass Fall (démissionnaire) ne fait également plus partie de l’attelage gouvernemental.

Ce nouveau gouvernement voit aussi arriver de nouvelles têtes. Il s’agit de Cheikh Niang, diplomate de carrière, nommé ministre de l’Intégration africaine et des affaires étrangères, Mouhamadou Bamba Cissé, avocat, qui hérite du ministère de l’Intérieur, et Déthié Fall, polytechnicien et allié de la mouvance présidentielle, qui atterrit au ministère des Infrastructures.

Le Gouvernement Diomaye 2 est aussi marqué par un changement au niveau de l’ordre protocolaire. La Justice se retrouve placée au sommet de la hiérarchie gouvernementale, juste après le Premier ministre. Chose qui, selon Ousmane Sonko, montre l’importance et les attentes que catalyse ce secteur. Impor­tance et attentes qui font que le chef du gouvernement entend veiller à ce qu’elle «se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l’ensemble des Sénégalais». Cette Justice, selon le Premier ministre, sera placée «au cœur de l’action gouvernementale».

Des changements de dénomination et des réaménagements sont aussi à noter. Le ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires changent de dénomination pour devenir le ministère des Pêches et de l’économie maritime. Un changement dicté, selon le Premier ministre, par l’objectif prioritaire de «bâtir une économie» en partant du secteur primaire. La formation professionnelle prend également plus d’épaisseur en devenant un ministère plus élargi. Une approche basée sur la complémentarité pour prendre en charge l’urgente et la lancinante question de l’emploi des jeunes. Avec ce nouveau gouvernement, la Culture forme aussi un triptyque avec l’artisanat et le tourisme.

