A Cabrousse hier, l’Etat et le Mfdc ont signé l’Acte II de l’accord de paix en Casamance. A cet effet, un site a été retenu pour le dépôt des armes collectées.

Par Khady SONKO – L’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du Mfdc (Irapa)/Front nord Diakaye et l’Etat du Sénégal ont signé, hier à Cabrousse, l’Acte II de l’accord de paix en Casamance. L’Etat, représenté par le Comité ad hoc sur la paix en Casamance, et une délégation de Diakaye se sont rencontrés à Cabrousse du 9 au 10 mars 2023, avec la facilitation du Centre Henry Dunant pour le dialogue humanitaire (Hd) et de la Coordination sous-régionale des organisations de la Société civile pour la paix en Casamance (Coscpac).

Les parties prenantes ont salué le dernier appel du président de la République, Macky Sall, à l’endroit de «ses frères du Mfdc», lors de sa récente tournée dans la région de Sédhiou, pour le dépôt des armes, afin de ramener définitivement la paix en Casamance. «Ayant considéré cet appel comme une inspiration majeure de leur rencontre, elles ont eu un échange de vues constructif sur le processus de négociation depuis la phase décisive de l’Acte I de l’accord de paix signé à Cabrousse le 23 juin 2022 et concernant le dépôt des armes», rapporte un document signé par les deux parties.

Considérant que les mesures d’accompagnement du dépôt des armes constituaient une volonté ferme de parvenir à cette fin voulue solennellement par les deux parties, elles ont pris des décisions. D’abord, le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l’Ouest (Malao), une Ong africaine indépendante, a été désigné pour la conduite des opérations de dépôt des armes. A cet effet, un site a été retenu pour le dépôt des armes collectées.

Sur cette base, les deux délégations ont chargé le Malao, en rapport avec l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du Mfdc (Irapa) et le Comité ad hoc, d’examiner tous les aspects techniques de l’opération de dépôt des armes sur le terrain, afin que celle-ci se termine dans une période ne dépassant pas trois mois, à compter de la date de signature du présent accord.

