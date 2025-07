Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed Barikalla est arrivé à Dakar depuis lundi dernier, après la présentation de ses lettres de créance quelques jours plus tôt. C’est le nouvel ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal dont la mission est «d’élever le niveau de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie». Surtout dans un contexte de renforcement des relations entre les deux pays unis par une frontière commune et l’exploitation con­jointe du gaz de Gta.

C’est un diplomate chevronné qui arrive à Dakar. Il est né le 31 décembre 1963 à Nouadhi­bou. M. Aly Ould Sidi Mo­hamed Barikalla est titulaire d’un Doctorat en énergétique obtenu en 1993 à l’Université de Valenciennes en France, avec la mention très honorable. Il a mené une brillante carrière universitaire et scientifique avant d’intégrer les plus hautes sphères de l’Etat mauritanien.

«Homme d’Etat, ingénieur énergéticien, Son Excellence Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed incarne l’alliance rare entre expertise technique et leadership politique. Nommé ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, il apporte avec lui une riche expérience accumulée sur plus de trois décennies dans les hautes sphères administratives, énergétiques et diplomatiques de son pays», témoigne une connaissance.

Il a vécu une carrière marquée par des responsabilités stratégiques. Tour à tour, il a été ministre de l’Equipement et des transports, ministre de l’Energie et du pétrole, considéré comme «l’architecte de la politique énergétique mauritanienne». Avant ses fonctions ministérielles, il a été Délégué général à la solidarité nationale, président de l’Autorité de la zone franche de Nouadhibou (2020-2022) : dynamiseur de l’économie maritime et industrielle, Di­rec­teur général de la Somelec, de la Snde et de la Somagaz.

Aujourd’hui, Nouakchott a envoyé à Dakar, un «diplomate stratégique à l’écoute, de dialogue». «En tant qu’actuel ambassadeur à Dakar, M. Aly Ould Sidi Mohamed a su faire preuve d’une approche calme, rationnelle et concertée face à des contextes sensibles. Il a notamment été un acteur central dans le rétablissement du dialogue et de la coopération bilatérale, après les tensions suscitées par le traitement de la question migratoire. Sa nomination incarne la volonté de Nouakchott de renforcer les liens de fraternité et de partenariat stratégique avec le Sénégal, un pays frère avec lequel la Mauritanie partage une longue histoire humaine, économique et culturelle», ajoute-t-on.

A Dakar, il devra renforcer les liens historiques entre la Mauritanie et le Sénégal, promouvoir les économies complémentaires (énergie, pêche, infrastructures), œuvrer pour la stabilité et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.