Un ancien ordre du monde, dominé par les Etats-Unis, s’est-il effondré avec les frappes sur l’Iran ? Un nouvel ordre est en train de naître. On ne sait pas qui le dominera ? Sera-t-il dominé par quelqu’un ? Ce qui est sûr, les pays de l’Europe ont complètement perdu de leur superbe en devenant des satellites des Usa. Macron peut s’agiter en chargeant une partie, le Chancelier allemand peut saluer les frappes israéliennes sur Téhéran et le Premier ministre anglais aussi. Après cela, vous ne pouvez plus jouer un rôle majeur dans le monde. L’Onu et le Droit international sont morts, l’Europe est devenue un tigre en papier. Après Israël, la Russie, demain qui va envahir un autre pays avec ses prétextes ?