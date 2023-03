Les avocats de Mame Mbaye Niang sont satisfaits du verdict du tribunal de Dakar qui a condamné Ousmane Sonko a deux mois de prison assorti de sursis.

« Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour deux raisons. La première raison est qu’il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation est un délit lourd, c’est un délit qui marque l’abus du droit à la liberté d’opinion. Il fallait qu’il fut condamné et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction, de notre côté, c’est que cette condamnation est lourde parce qu’il y a le mot prison même si c’est avec sursis. Lorsqu’il y a le mot prison, c’est lourd et c’est symbolique » a expliqué Me Olivier Sur, avocat du barreau de Paris commis par Mame Mbaye Niang.

« Mais, pour autant, cette condamnation est mesuré à tel point qu’elle ne le prive de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. Les juges n’ont pas rendu une décision politique. Les juges ont rendu une décision judiciaire » ajouté l’avocat.