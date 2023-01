L’Office national des avoirs criminels (Onrac) a procédé hier à sa première vente aux enchères publique. Il s’agit de biens saisis par la Justice dans le cadre d’une procédure pénale, soumis aux Sénégalais désirant s’en procurer.

Par Aliou DIALLO – Ce sont au total, 17 véhicules, 13 motos, 2 télés, 38 portables, 1 salon et 2 airpods qui ont fait hier l’objet d’une vente aux enchères. Une première dans l’histoire juridique du Sénégal. La vente aux enchères de biens confisqués dans le cadre d’une procédure pénale a été effectuée au Musée des civilisations noires, en présence du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avec plein de potentiels acquéreurs. Il s’agit de biens composés de véhicules de luxe, de motos, de téléphones portables, de téléviseurs, d’ordinateurs portables high tech, de montres et bien d’autres lots, mis en vente. En effet, ces biens ont été saisis par la Justice dans le cadre d’une procédure judiciaire de trafic de drogue, de détournement de biens publics, d’escroquerie, d’abus de confiance, par exemple.

Le produit de ces ventes est destiné au Trésor public. Les postulants émettent sur papier leurs besoins et les prix qu’ils proposent, suivi d’un arbitrage sous l’œil d’un commissaire-priseur. «Ce sont des biens qui sont justement en lien avec une infraction et pour laquelle la Justice a considéré en plus de la peine principale, c’est-à-dire la peine d’emprisonnement ou d’amende, d’y adjoindre la peine complémentaire de confiscation. Donc l’Onrac, qui a été créé en juillet 2021, a pour vocation de gérer tous ces biens, les gérer pour les valoriser, pour aborder les caisses de l’Etat dans le cadre de recouvrement qui est aussi l’une des missions de la structure», a précisé le Directeur général de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), Mor Ndiaye.

Pour le ministre de la Justice, Garde des sceaux, cette procédure est une illustration de la politique de modernisation de l’administration de la Justice entamée par le chef suprême des Armées, le Président Macky Sall. Pour Ismaïla Madior Fall, «cette vente aux enchères est aussi un indicateur de performance pour l’Onrac, dirigé par une équipe dynamique et un écosystème favorable». C’est inédit, dit-il, d’avoir un organe dédié aux biens saisis ou confisqués. Ismaïla Madior Fall ajoute qu’il faut désormais prendre soin, préserver, surtout mettre en valeur et entretenir ces biens qui jonchent le sol des commissariats, des brigades de gendarmerie, parfois en détérioration. Une nouvelle vente aux enchères est prévue ce 31 janvier à Kédougou.