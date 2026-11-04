A la tête de la quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le Sénégal exhorte l’organisation internationale à garantir une réelle parité linguistique et à intensifier la lutte contre les discours de haine et la désinformation. Dakar s’illustre à cette occasion comme un centre pilote mondial pour l’intégrité de l’information.

A l’ouverture de l’examen de la communication globale par la quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies ce 2 novembre 2026, le Sénégal a fait entendre sa voix pour réclamer une information plus inclusive, accessible et rigoureuse. Présidée par l’ambassadeur Coly Seck, Représentant permanent du Sénégal pour la 81ᵉ session de l’Assemblée générale, cette instance supervise les questions politiques spéciales, la décolonisation et le travail du Département de la communication globale (Dgc).

Le multilinguisme et la vérité au cœur des priorités

Dans un contexte mondial où la surinformation va de pair avec une méfiance croissante, Alioune Touré Seck, Premier conseiller à la Représentation permanente du Sénégal, a appelé à assurer une parfaite parité entre les langues officielles de l’Onu, tant dans les documents institutionnels que lors des travaux informels. En accord avec la résolution sur le multilinguisme adoptée en septembre, la délégation sénégalaise insiste également sur l’urgence de diffuser les messages de l’Onu dans des langues et dialectes locaux pour toucher directement les populations. «Notre organisation doit rester proactive pour surmonter les défis liés à la diffusion d’une information constructive, complète, fiable et neutre face à l’utilisation malveillante […] des technologies à des fins de mésinformation, de désinformation et de discours de haine», a martelé M. Touré Seck, soulignant l’impact destructeur de ces phénomènes qui «attisent les flammes de la discorde».

Face à ces enjeux, Melissa Fleming, Secrétaire générale adjointe à la communication globale, a rappelé la mission centrale de la Dgc : toucher les citoyens dans leur propre langue avec une information exacte pour encourager leur engagement positif.

Dakar, pôle stratégique et centre d’excellence mondial

Le rôle clé du Sénégal s’appuie sur une présence onusienne historique : le Centre d’information des Nations unies (Cinu) établi à Dakar depuis 1964. Couvrant six pays d’Afrique de l’Ouest, ce centre sert de relais essentiel auprès des institutions, des chercheurs, des médias et de la Société civile.

Mme Fleming a révélé que le bureau de Dakar, aux côtés de ceux de Mexico et de Bruxelles, a été désigné comme centre d’excellence pilote pour l’intégrité de l’information. Ces structures de pointe mèneront des formations sur l’analyse des récits préjudiciables et l’évaluation des risques afin de bâtir des réponses adaptées, en collaboration avec les gouvernements et les médias régionaux.

En parallèle, le Sénégal valorise sa propre transformation numérique à travers le programme New Deal technologique, axé sur la modernisation des services publics, la formation et des investissements technologiques inclusifs dans des secteurs clés tels que la santé et l’agriculture.

Au-delà des questions linguistiques, le Sénégal a demandé le renforcement du Programme d’information spécial sur la question de Palestine, ainsi que l’accès garanti des médias indépendants au territoire palestinien occupé.

Alors que les débats coïncidaient avec la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, plusieurs délégations ont rappelé l’urgence de protéger les professionnels des médias. Enfin, malgré les tensions budgétaires qui pèsent sur la réforme de l’Onu, des pays comme l’Espagne ont soutenu la posture sénégalaise en affirmant que «le multilinguisme n’est pas une ligne budgétaire secondaire».Les travaux de la commission se sont poursuivis ce 3 novembre avec la suite du débat général.