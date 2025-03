L’ancien ministre et maire de la commune de Notto Diobasse, M. Alioune Sarr, se veut catégorique par rapport à l’opacité qui entoure le foncier dans sa collectivité locale.

«La mairie de Notto Diobasse, dans le département de Thiès, a fait opposition, auprès des services de l’Etat et de la Justice, de lotissements illégaux et clandestins, sans délibération du Conseil municipal et sans autorisation de lotir, ne respectant aucune disposition légale et réglementaire, qui ont été opérés sur des terres du domaine national situées dans plusieurs villages de cette collectivité territoriale.» Il s’agit, selon le maire, de «la parcelle de 43 hectares destinée aux populations du village de Mbomboye», de «tous les sites non autorisés du village de Thiéo», des «sites non autorisés de Keur Dieumb Ndiaye», de «la Bande de la forêt de Dakhar Mbaye, un terroir situé entre les limites du mur du centre de la Gendarmerie nationale, celles de la Zone d’aménagement concertée (Zac) de Thiès et la route Thiès-Sindia, vers la zone de Mbour4».

Le maire de Notto-Diobasse invite tous les détenteurs de lettres d’attribution de parcelles ou de tout document administratif dans ces dits villages (Mbomboye, Thiéo, Keur Dieumb Ndiaye, Dakhar Mbaye sur la Bande forêt terroir de Notto à côté du site de Mbour4) à se rapprocher des services de la mairie, munis de leurs documents et de leurs pièces d’identité pour authentification.

Par ailleurs, Alioune Sarr invite les populations résidentes de Notto-Diobasse, qui ne disposent pas de délibération pour leurs champs ou leurs domiciles, à déposer, pour régularisation au niveau du Secrétariat municipal, leurs demandes avec le cachet de leur chef de village.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant